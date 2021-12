Coalitiepartijen gaan vol Politburo: ’20 ministers in nieuw kabinet’

Als je nog meer bewijs nodig hebt dat we te maken hebben met moderne stalinisten is deze nieuwe ontwikkeling wel heel interessant. Want het blijkt dat de coalitiepartijen van zins zijn om in het Regime Rutte IV maar liefst 20 ministers te gebruiken. Twintig. Dat is bijna een voltallig Politburo.

Kijk, zo kun je als Rutte zijnde natuurlijk ook aan de macht blijven: je breidt het aantal ministers gewoon uit van 16 naar 20 en zie, iedereen vind je opeens helemaal geweldig. Want ja, dat is het plan van de coalitie. Er moeten in het Regime Rutte IV acht VVD-ministers komen, zes D66-ministers, vier CDA-ministers, en twee (haha!) ChristenUnie-ministers. Vervolgens komen er nog eens 10 staatssecretarissen bij waardoor we uitkomen op 30 bewindspersonen. Het lijkt wel het oude Politburo van de Sovjet Unie.

Dan denk je natuurlijk: ‘Is het ook echt nodig, zoveel ministers?’ Het antwoord daarop is tweeledig: nee. En ja. Nee omdat het natuurlijk volstrekt absurd is om te denken dat er zoveel ministers nodig zijn voor het kabinet om zijn werk naar behoren te doen. Je hebt het over bijna twee volledige voetbalteams. Geschift.

Maar er is dus ook een ‘ja.’ Waarom toch ook ‘ja’? Nou, best simpel eigenlijk. De individuen die het voor het zeggen hebben in de coalitiepartijen willen persoonlijke macht, invloed én aanzien. Ten koste van alles. Ja, ook ten koste van het landsbelang.

Hoe kun je ze dat geven? Zeker als je in gedachten houdt dat Mark Rutte het land naar de afgrond brengt én een ware beroepsleugenaar is waarin niemand nog vertrouwen heeft?

Ministerschappen in ruil voor steun aan het Regime

Simpel. Je creëert gewoon wat extra ministerschappen. Want dat betekent immers dat meer mensen een mooie toppositie kunnen bekleden. Met meer geld. Macht. Aanzien. En met leuke reisjes naar het buitenland. Op die manier kun je meer ‘topmensen’ van de betrokken partijen een goede functie geven en zie, hun ‘principes’ verdwijnen als sneeuw voor de zon.

D66’ers vinden het dan prima om met Rutte te regeren, VVD’ers vinden de uitverkoop van hun verkiezingsprogramma helemaal oké, CDA’ers kunnen zich nog even vier jaar Machiavellianen wanen, en CU’ers kunnen hun geloof en achterban nogmaals (voor een paar centen) verkopen.

En zo kunnen wij binnenkort dus ons eigen Politburo verwelkomen. Fraai hoor.