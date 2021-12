Column Paul Cliteur: Voltairiaanse tolerantie als nieuw diversiteitsbeleid UvA

Dit is echt fantastisch nieuws, zo vlak voor de Kerst. De UvA (althans de rechtenfaculteit) gaat inhoud geven aan het beleid van Diversiteit & Inclusie door nu vrijdenkers aan te moedigen. Het wordt een LBGTQF-beleid. Waarbij “F” staat voor Freethinkers. De klinisch psycholoog Jordan Peterson mag nu gewoon zonder protesten komen spreken. Ayaan Hirsi Ali zou het Academisch Jaar mogen openen. “Voltairiaanse tolerantie” wordt het parool. Men gaat breken met alle politieke correctheid en uitsluiting uit het verleden.

De UvA annonceert dit nieuwe beleid door het opnemen van speciale vrijdenkers-kaarten in het kerstpakket van de medewerkers. Gefluisterd wordt dat het Amsterdamse initiatief nu ook door andere universiteiten wordt overwogen. Dat zou betekenen dat woke binnenkort tot het verleden hoort. Of dat ook werkelijk zal gebeuren valt op dit moment natuurlijk moeilijk te zeggen, maar een hoopvol teken is het wel. Fijne Kerstdagen!