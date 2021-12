Column Simone Kerseboom: Zwarte Piet is de eerste dominosteen die globalisten omver willen kegelen

Dit weekeinde wenste ik de jonge dame bij de kassa in de supermarkt een fijn Sinterklaasfeest. “O ja, het is Sinterklaas,” zei ze tegen mij. Ik heb meerdere mensen horen zeggen dat ze de Sinterklaasspirit niet echt voelden dit jaar. Misschien komt dat door al het coronagedoe, of misschien is het KOZP en de media toch gelukt om iets moois, iets dat van ons is, uiteindelijk compleet te slopen.

Maar nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten en de Kerstman onderweg is, wil ik nog een laatste opmerking maken over de onvermoeide aanval op Zwarte Piet. We zijn snel om de vinger te wijzen naar “wokeness” en dat deze destructieve beweging erop uit is om tradities te slopen. Dat is ook zo. Maar waarom? Wat is het doel?

De aanval op Zwarte Piet is tweeledig. Ten eerste is het een symptoom van het verdienmodel van historisch slachtofferschap claimen in het heden. Door in het heden aanspraak te maken op slachtofferschap voor vermeend onrecht dat in het verleden jegens voorouders is begaan, krijgen bepaalde groepen in het heden een bevoorrechte positie. Deze positie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde subsidies of om een voorkeursbehandeling te krijgen op de arbeidsmarkt. In Zuid-Afrika hebben ze een specifieke term voor deze groepen mensen; “previously disadvantaged individuals.”

Actiegroepjes zoals KOZP moeten hun bestaansrecht legitimeren om subsidie te blijven ontvangen. Dus, nu ze (in de grote steden) bijna succesvol zijn in het uitroeien van Zwarte Piet, gaan ze achter de roetveegpieten aan. En dan waarschijnlijk Sinterklaas omdat het een blanke man is. En dan misschien ook de Kerstman. May all your Christmases be white no more…

Dat brengt me naar het tweede punt. Want het is simpelweg onderdeel van een bredere aanval op de Nederlandse tradities en cultuur waar Zwarte Piet een symbool van is. Het is een aanval op de dingen die ons ons maken, die ons Nederlands en uniek maken. Want het doel is om uiteindelijk wereldburgers van ons te maken. Mensen zonder wortels, zonder identiteit en zonder een thuis. Mensen zonder een unieke cultuur of taal. Mensen die geen banden hebben, niks hebben waarvan ze houden en waar ze voor zouden vechten, of een eigen plek hebben waar ze iets moois op willen bouwen.

Het gaat om mensen creëren die zich net zo goed thuis voelen in Nederland als in Italië. Dat als het ergens even niet goed gaat, ze meteen hun koffers kunnen inpakken en vertrekken omdat ze geen belangen hebben in het land waar ze vandaan komen. En als je niets hebt wat echt van jou is, wat jou uniek maakt, waarom zou je je dan zorgen maken over wat er in Nederland gebeurt? Als alles en iedereen hetzelfde is, kan je toch gewoon naar Frankrijk of Letland als het leven in Nederland even niet meer meezit? Je hebt toch geen taal- of cultuurbarrières meer in deze globalistische utopie. The world as one, in ieder opzicht. Think global, act local.

Het is een aanval op de natiestaat als beschermer van nationale culturen en tradities en de inherente liefde die veel mensen nog steeds hebben voor hun omgeving en lokale tradities en geschiedenis omdat ze daar hun identiteit op bouwen.

Zwarte Piet is een symbool van de Nederlandse cultuur en een makkelijke doelwit voor deze aanval van het globalisme. Maar binnenkort is het dus ook Sinterklaas zelf, en Kerst en Pasen. Al die mooie dingen waaruit wij betekenis halen – iets dat dieper gaat dan een feestje vieren. Christelijke feesten die wij onze eigen, unieke Nederlandse invulling hebben gegeven. Feesten die echt van ons zijn, waar we warme herinneringen aan hebben, momenten vol nostalgie. Dit wordt ons ontnomen als we toelaten dat Zwarte Piet uit onze traditie verdwijnt. Zwarte Piet is de eerste dominosteen die in Nederland moet vallen om ons, als Nederlanders, verder te ontwrichten.

Simone Kerseboom is Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. Exclusief voor DDS houdt ze een blog bij over wat ze meemaakt in Den Haag.