Coronafascisten Grapperhaus en De Jonge ‘winnen’ Big Brother Award: grootste schenders van de privacy

Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge hebben voor de verandering eens een prijs gepakt waar ze werkelijk ‘recht’ op hadden: de Big Brother Award voor de grootste privacyschenders van het land. Eigenlijk had Mark Rutte er ook nog bij moeten staan, maar goed, deze twee zijn op zichzelf ook meer dan geschikt voor deze beschamende titel.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft de publieksprijs gekregen van de Big Brother Award. Dit omdat hij op zieke wijze het coronatoegangsbewijs heeft ingevoerd; een ‘bewijs’ dat de nagel aan de doodskist van onze grondrechten is. En dus vond het volk dat hij deze prijs meer dan verdiende.

De vakjury van de Big Brother Awards mag ook een prijs weggeven. Die ging naar, niet schrikken, Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Volgens de jury is de prijs dit jaar “een oeuvreprijs voor een hele rits aan misstappen die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft begaan.”

CDA’ers zijn privacyhaters

Natuurlijk valt er iets op als je naar deze twee mannen kijkt. Want, inderdaad, het zijn allebei CDA’ers. Zogenaamde christendemocraten – die overigens overduidelijk helemaal niets met het christendom hebben en ook al niet met ideeën als “democratie.”

In normale tijden zou je zeggen dat het CDA zich kapot moet schamen. Helaas, dit zijn geen normale tijden, want het CDA heeft al heel lang geen schaamtegevoel meer. Dus de kans dat zich hier opeens kut over gaan voelen is nihil.