Duitsland gaat vol 1940: ‘Vaccinaties verplicht, totale lockdown voor ongevaccineerden’

De geschiedenis herhaalt zich. Steeds weer. Zo ook nu. Eerst was het Oostenrijk waar ze de totale vaccinatie-apartheid invoerden. Dat land wordt nu op de voet gevolgd door grote broer Duitsland. Inderdaad, net als grofweg 80 jaar geleden. Want wie kwam er ook alweer uit Oostenrijk en zette vervolgens Duitsland in vuur en vlam? Nou, ja vooral in vuur.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft laten weten dat ze a) een vaccinatieplicht en b) een lockdown van alleen ongevaccineerde Duitsers steunt. Datzelfde geldt voor haar (beoogde) opvolger die volgende week officieel het stokje overneemt.

Wat betreft de lockdown van ongevaccineerden: dit betekent dat zij die geen ‘inenting’ gehad hebben (ik zeg ‘inenting’, maar dat is het natuurlijk niet aangezien de ‘vaccinatie’ niet voorkomt dat je ziek wordt en/of anderen kan besmetten) “niet-essentiële winkels” niet meer in mogen. Daarbij bepaalt Moedertje Merkel natuurlijk wat wel en geen “essentiële winkels” zijn. Daarnaast zijn ze niet langer welkom op plekken om eens rustig van het leven te genieten (recreatie) of wat cultuur op te snuiven.

Dat wordt allemaal voor ungeimpften verboten.

Daarnaast steunt Merkel dus een vaccinatieplicht die dan moet ingaan vanaf februari. Duitsers worden dan dus, als het aan haar ligt, letterlijk gedwongen om de mouw op te stropen en zich te laten prikken. Of ze dat nou willen of niet. Of anders.

Mogen we al zeggen: wanneer hebben we dit toch eerder gezien?

Het is definitief tijd om hardop te zeggen wat zelfs een blinde onderhand kan zien: de geschiedenis herhaalt zich in Duitsland met deze vaccinatieplicht en lockdown voor ongevaccineerden… en datzelfde geldt voor alle andere landen waar dit immorele apartheidsbeleid wordt uitgevoerd. Het is om kotsmisselijk van te worden.