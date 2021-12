Engels onderzoek: Covid-schade niet zichtbaar onder 65 jaar, en doden na vaccinatie ZWAAR ondergerapporteerd

Uit Brits onderzoek blijkt nu dat a) de vaccinatieschade voor mensen onder de 65 jaar oud welgeteld nihil is (nul, niks, nada, noppes) en dat b) de informatie over gestorven gevaccineerden niet klopte omdat ze wekenlang nog steeds geregistreerd werden als ‘ongevaccineerd’ terwijl ze gevaccineerd waren.

Een diepgravend onderzoek uitgevoerd door Britse wetenschappers wijst uit dat een deel van de informatie die wij gevoerd zijn over Covid hoogstwaarschijnlijk van geen kant klopt.

Covid totaal geen invloed op 65-minners

Ten eerste: uit het statistische onderzoek blijkt dat Covid niets opvallend heeft gedaan met mensen jonger dan 65 jaar oud. Er zijn wel wat van excessen qua overlijdens, maar die gelden alleen voor mensen ouder dan 65.

Met andere woorden, beleid dat gericht is op zogenaamde ‘bescherming’ van alle Nederlanders – ook die jonger dan 65 – is volstrekt bezopen. Als je al iets doet, dan alleen om bejaarden te beschermen. Maar wat de rest van het volk betreft, die moeten met rust worden gelaten. Oh, en 65-plussers die niet in bescherming genomen wíllen worden moeten die vrijheid ook krijgen.

Doden na vaccinatie ongergerapporteerd

Ten tweede, uit het onderzoek blijkt dat mensen die kort na toediening van het vaccin overleden opgeschreven werden als “ongevaccineerd.” Pas na een aantal weken werden ze opgeschreven als “gevaccineerd.” En dat is gek. Want zo reken je een heel stel gevaccineerde doden mee als ‘ongevaccineerde’ doden, én je verliest zich op het aantal mogelijke vaccinatiedoden.

Als de officiële grafieken door de wetenschappers gecorrigeerd worden vallen dan twee dingen op: 1) de mortaliteit van gevaccineerden is dezelfde als die van ongevaccineerden. Dat zegt het één en ander over de effectiviteit van de vaccins. En 2) na toediening van zowel de eerste als de tweede dosis is er ‘opeens’ een duidelijke piek in overlijdens zichtbaar.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

“Met deze overwegingen in het achterhoofd hebben we aanpassingen aangebracht in de ONS-gegevens en hebben we aangetoond dat deze leiden tot: de conclusie dat de vaccins de sterfte door alle oorzaken niet verminderen, maar eerder echte pieken in sterfte door alle oorzaken kort na vaccinatie,” aldus de wetenschappers.