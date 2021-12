Geert Wilders schrikt: stinkend rijke familie Rothschild verdient 150 miljoen van Nederlandse belastingbetaler voor Rembrandt

Geert Wilders vindt het volstrekt belachelijk dat het Regime Rutte III akkoord is met de familie Rothschild om een schilderij van Rembrandt van ze te kopen. De prijs is namelijk belachelijk hoog: al met al kost de deal de belastingbetaler 150 miljoen euro. “Welke D66-gek verzint zoiets?” vraagt Wilders zich dan ook geschrokken af.

De familie Rothschild wordt extreem verrijkt door de Nederlandse belastingbetaler. Ons kabinet heeft namelijk besloten om het schilderen De Vaandeldrager (1636) te kopen van de invloedrijke, machtige en superrijke familie.

Het prijskaartje? 175 miljoen euro. 150 miljoen daarvan is afkomstig van belastinggeld. De overige 25 miljoen wordt betaald door “andere partijen.”

Denk daar even goed over na. Een familie die al extreem rijk is, die echt geen extra euro nodig heeft, krijgt van onze overheid even 150 miljoen euro aan belastinggeld. En daar krijgen ze dan ook dus ook nog eens 25 miljoen euro bovenop, want die 150 miljoen was niet afdoende voor de superrijke familie.

Geert Wilders reageert woedend

Het zal dan ook niemand verbazen dat PVV-leider Geert Wilders geschrokken en woedend gereageerd heeft op dit belachelijke nieuws. “Welke D66-gek verzint zoiets?” schrijft hij. “150 miljoen euro belastinggeld voor een Rembrandt? Stop dat geld in de zorg!”

Welke D66-gek verzint zoiets?

150 miljoen euro belastinggeld voor een #Rembrandt? Stop dat geld in de zorg! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 8, 2021

In de zorg of aan steun aan al die bedrijven die enorm moeten knokken omdat de overheid allerlei fascistische lockdownmaatregelen heeft genomen. Alweer. Of aan hulp aan toeslagenouders die kapot zijn gemaakt door de dictatoriale overheid. Of aan het bestrijden van armoede en honger om de 100.000 Nederlanders die afhankelijk zijn van de voedselbank te helpen.

Of… nou, verzin een doel en het is sowieso beter dan “de verrijking van de familie Rothschild en een belachelijk duur schilderij van Rembrandt.”

Schaamteloos

Er zijn twee partijen in deze deal die zich kapot moeten schamen: de familie Rotschild die stinkend rijk is maar ook nog even HONDERDVIJFTIG MILJOEN euro wil verdienen aan de Nederlandse belastingbetaler (en 25 miljoen er bovenop van de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds)… én ‘onze’ overheid die dat allemaal helemaal prima vindt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Schaamteloos. Iets anders kan ik niet zeggen.