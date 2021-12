Holocaust-overlever en rabbijn vergelijken COVID fascisme met WOII

Het CIDI zegt heel erg boos en beledigd te zijn. Thierry Baudet heeft immers de ‘euvele’ moed om het Covidfascisme van de zittende politieke macht met de Jodenvervolging te vergelijken. Vreselijk! Hij moet bestraft worden! Maar wat blijkt? Een holocaust-overlever én een rabbijn zijn het totaal met hem eens.

Het CIDI is de afgelopen tijd natuurlijk keihard door de mand gevallen. Ooit had ik nog wel iets van waardering voor die organisatie, maar niet langer. Ze spelen namelijk alleen maar vunzige politieke spelletjes.

Hoe je dat ziet? Heel simpel. Het partijkartel en met name linkse partijen mogen te pas en te onpas rechtse mensen en partijen vergelijken met WOII, maar als een conservatieve politicus dat ook doet is het land opeens te klein. Dan beschuldigen ze hem er niet alleen van dat hij ethisch verkeerd bezig is, nee, ze willen hem zelfs strafrechtelijk aanpakken. Zie wat ze nu doen met Thierry Baudet.

Want volgens het CIDI is het heel erg walgelijk om de vergelijking tussen Covidfascisme en de Jodenvervolging te maken. Dat zou voor alle Nederlandse en buitenlandse Joden heel erg “beledigend” en “grievend” zijn.

Maar weet je wat nou zo gek is? Er zijn echte holocaust-overlevers – en dus niet de bestuurlijke kliek van het CIDI – die deze vergelijking niet alleen acceptabel vinden maar zelfs volstrekt terecht.

Kijk maar:

En ja, een rabbijn denkt er net zo over. Daar wordt ook weer boos op gereageerd door de gebruikelijke kliek, maar ze doet het echt.

Gaat het CIDI deze mensen ook aanklagen?

Op de één of andere manier vermoed ik van niet. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want als de organisatie dat wel deed zou zij zichzelf ongelooflijk voor schut zetten.

Ja, net als ze nu eigenlijk doet.