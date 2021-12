Thierry Baudet pakt OMT’er Marc Bonten aan: ‘Verzwijgt dat hij geld van Pfizer krijgt!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet stelt op Twitter dat OMT’er Marc Bonten niet half zo onafhankelijk is als hij de burger wil doen geloven. Want, stelt Baudet, Bonten krijgt “‘consulting fees’, ‘lecture fees’ en onderzoeksgeld van Pfizer.” Vervolgens vraagt hij: “Iets met belangenverstrengeling?”

Thierry Baudet vindt het niet kunnen dat OMT’er Marc Bonten flink wat geld ‘krijgt’ van farmaceutische bedrijven, maar daar niets over zegt als hij op tv verschijnt om te verkondigen dat we allemaal verplicht aan de prik moeten.

“OMT-lid Marc Bonten pleit overal voor #vaccinatieplicht, maar verzwijgt op tv dat hij ‘consulting fees’, ‘lecture fees’ en onderzoeksgeld van Pfizer krijgt,” aldus Baudet. “Is ook betaald consultant voor Janssen en werkt met AstraZeneca. Iets met belangenverstrengeling?”

Bonten heeft een heel hechte band met Pfizer en AstraZeneca

Overnu.nl heeft uitgezocht hoe het zit met de band van Bonten met Pfizer en AstraZeneca. Hun onderzoek laat er geen misverstand over bestaan: dit is serious business. We hebben het over enorme bedragen en belangen.

De band loopt via het Combacte-team van Bonten. Dat opereert onder de vlag van de Europese Unie en het Innovative Medicines Initiative. In 2016 kon dat programma rekenen op maar liefst vier miljard euro subsidie. Twee miljard daarvan was “afkomstig van de industrie,” aldus Overnu. “Onder meer Pfizer, Roche, Novartis, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) en Janssen zijn financier. Marc Bonten zit in het Management Board van Combacte-Net samen met een afgevaardigde van Janssen, AstraZeneca en GSK. Hij zit ook in het Board van Combacte-Care met Pfizer en GSK en in de leiding van Combacte-Magnet, opnieuw met AstraZeneca.”

Uit een publicatie in het Britse medische vakblad The BMJ blijkt dat er in de wetenschappelijke wereld flink wat kritiek is op deze band.

Experts: Bonten moet transparant zijn over deze belangenverstrengeling

Overnu.nl heeft gesproken met verschillende experts. En die laten er geen misverstand over bestaan: Bonten moet eerlijk en transparant zijn over zijn banden met dit soort grote bedrijven.

“Of dit gebruikelijk is in de wetenschap? Nee”, reageert hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). “Farmaceuten kunnen niet betrokken zijn bij de wijze waarop je data verzamelt, hoe je analyses maakt, en ook niet wat je opschrijft bij de eindconclusies. Wel legitiem is dat de financier betrokken wordt bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Maar daarna moet je onafhankelijk onderzoek doen.” Dat financiers eigenhandig het onderzoeksprotocol gaan bepalen, is een brug te ver, vindt Van Eijbergen… Er is een verschil tussen wát je onderzoekt, en hoe: “Dat eerste heeft de externe partij iets over te zeggen. Dat laatste is aan de wetenschapper zelf. Het onderzoeksprotocol mag nooit een compromis zijn”, zegt ook Ton Hol, professor aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Tilburg University. De afgelopen vijftien jaar had hij die functie ook bij de Universiteit Utrecht.

Wat nou onafhankelijk?

Ondertussen doet Bonten ook wat voor Janssen en voor CureVac, dat een vaccin ontwikkelt. Oh, en hij adviseert de overheid dus – hoewel hij beweert dat hij dit niet langer doet over de vaccins. Ook als dat zo is is het natuurlijk nog steeds frappant dat hij wel heel blij op tv verschijnt om een vaccinatieplicht te promoten. Als ‘onafhankelijke’ en ‘neutrale’ wetenschapper. Jaja.

Zoals een hoogleraar die anoniem wil blijven zegt: “Er moet gewoon staan: Marc Bonten is werknemer van AstraZeneca. Je kunt het belangenverstrengeling noemen. Maar de academie en het bedrijfsleven zijn hier simpelweg samen. Bonten heeft nog de schijn van wetenschappelijke onafhankelijkheid, maar hij is de facto gewoon werknemer van de industrie. Wetenschap is een bedrijf geworden. Werp dan geen rookgordijnen op.”

Baudet gaat de strijd aan

Geen wonder dus dat Baudet de strijd aangaat met Bonten. En wat goed en belangrijk werk van Overnu.nl dat ze deze informatie naar buiten brengen. Zo gek dat de grote media dat niet hebben gedaan he?

