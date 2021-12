Nederlands klimaatbeleid dreigt Schiphol te duperen: ‘Aantal vluchten mogelijk fors omlaag’

Het kabinet maakt zich zorgen over de toekomst van Schiphol, oh de ironie. Er moeten namelijk ingrijpende maatregelen worden genomen om de toekomst van het vliegveld veilig te stellen. Deze maatregelen moet men nemen vanwege het klimaatbeleid, dat het kabinet zélf heeft ingevoerd. In andere woorden: het kabinet heeft met zijn klimaatpolitiek Schiphol in grote problemen gebracht.

Bronnen rond het kabinet hebben aan de NOS verteld dat kabinetsleden zich zorgen maken over de toekomst van Schiphol. De luchthaven voldoet namelijk niet aan de stikstofregels en regels omtrent geluid en overlast. Eerstgenoemde regels zijn recent veranderd door het kabinet zelf. Nu pas realiseert het kabinet wat een desastreuze gevolgen deze klimaatijver met zich meebrengt.

Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen kan het aantal jaarlijkse vluchten afnemen met maar liefst 20 procent. Een grote aderlating voor Schiphol natuurlijk – met uiteraard de nodige economische gevolgen. De klimaatdrammers kunnen elkaar dan trots een schouderklopje geven dat ze de stikstofuitstoot hebben teruggedrongen én de economie een tik hebben gegeven.

Komende vrijdag komt het kabinet bijeen in de ministerraad om zich te buigen over het Schipholdossier. Maar intern vreest men nu al voor een inkrimping van het vliegveld. Wat ook grote gevolgen gaat hebben voor onze economie. Schiphol wordt namelijk gezien als belangrijke motor voor onze economie en het vestigingsklimaat.

Dit is dus wat je krijgt met een ondoordacht klimaatbeleid. Het kabinet is de afgelopen jaren meerdere malen gezwicht voor de, eerlijk is eerlijk vrij succesvolle, groene lobby. Maar gaat nu dus economisch de rekening hiervoor betalen – inclusief de Nederlandse burger die hier dus ook last van gaat krijgen.