Filmpje! Oasis-held Noel Gallagher: ‘Ik ga niet nog een keer in lockdown, ik koop een nachtclub en houd ‘m 24/7 open’

Gitarist en zanger Noel Gallagher, voorheen van Oasis en nu van zijn eigen High Flying Birds, is helemaal klaar met het ronduit fascistische coronabeleid van de Britse overheid. “Ik ga niet nog een keer in lockdown,” dat kan ik je vertellen” aldus Gallagher tijdens een radio-interview. En vervolgens zei hij dat hij een nachtclub zou kopen en die 24 uur per dag, 7 dagen per week open zou houden. Of de autoriteiten dat nou leuk vinden of niet.

Hoewel er enige verschillen zijn tussen het Britse en het Nederlandse beleid komt het allemaal wel op hetzelfde neer: lockdowns, beperkingen, opgeschorte grondrechten, min of meer gedwongen vaccinaties, en ga zo maar door. Nou, Noel Gallagher wil daar helemaal niets meer te maken hebben. Als de Britse overheid doet wat het vorig jaar deed – algehele lockdowns afkondigen – gooit hij zijn kont tegen de krib. Dan wordt ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ zijn levensmotto.

“Ik ga trouwens niet nog een keer in lockdown,” aldus Gallagher. “Ik ga het niet nog een keer doen. Punt. Einde verhaal. Ik koop dan een nachtclub in Westend, en ik zal het 24 uur per dagen openhouden. Ja, zelfs als alleen ik daar zit mijn eigen nummers te spelen.”

“Ik ga niet nog een keer in lockdown.”

UK 🇬🇧 Noel Gallagher Truth Bombs 💣 He says he AIN'T going into lockdown again and will buy a nightclub and stay open 24/7 if UK🇬🇧 does. Good Old Fashioned Civil Disobedience will Win this War 👊 pic.twitter.com/LkRAkZ74ar — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) December 2, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Gezien de muziek die Gallagher al zijn hele leven maakt waren er al genoeg redenen om diep respect voor hem te hebben. Maar nu is dat natuurlijk nog veel meer waar. Dit is de enige weg uit deze crisis: burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen die massaal gewoon niet meer meedoen en het dictatoriale gezag van de staat – dat gebouwd is op drijfzand – simpelweg niet meer accepteren.