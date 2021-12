Oh mijn God! Faalhaas Kajsa Ollongren (D66) wordt minister van Defensie in Rutte IV

Als je dacht dat het niet slechter kón worden dan Rutte III heb ik bijzonder slecht nieuws voor je: je vergist je. Want dat het wel degelijk erger kan wordt vandaag bewezen met de bekendmaking van de namen van ministers en staatssecretarissen in Rutte IV. Het is werkelijk wanstaltig. Misschien wel het ergste van allemaal? Faalhaas Kajsa Ollongren komt ‘gewoon’ terug, dit keer als minister van Defensie.

De keuze voor Ollongren op Defensie is zo ongekend slecht dat zelfs Telegraaf-VVD’er Nausicaa Marbe het niets vindt. “Geen functie elders, maar functie behouden voor Ollongren,” schrijft zij op Twitter. “Hoe is het mogelijk dat een van de allerzwaksten ooit terugkeert? Hoe?”

Geen functie elders, maar functie behouden voor Ollongren. Hoe is het mogelijk dat een van de allerzwaksten ooit terugkeert? Hoe? https://t.co/WEmHDuZC9c — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) December 30, 2021

Het antwoord is natuurlijk heel simpel: deze vrouw heeft braaf gedaan wat haar verteld werd… en dus wordt ze beloond. Niet omdat ze zogenaamd een goede minister of zelfs maar een goed politica is, maar omdat ze trouw is gebleven, ja, ook toen ze onder vuur kwam te liggen doordat ze de ene blunder na de andere maakte. Steeds weer kwam ze langs in de Tweede Kamer en verdedigde ze het desastreuze kabinetsbeleid.

Het is afgrijselijk. Met deze vrouw op Defensie weet je namelijk één ding zeker: het militaire apparaat van ons land gaat nóg verder worden afgebroken. Er blijft zometeen echt niets meer van over.