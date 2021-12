Onheilspellende demissionair minister Hugo de Jonge: “Ik weet per postcode waar de ongevaccineerden wonen!“

Coronaminister Hugo de Jonge heeft dinsdag tijdens een debat in de Eerste Kamer opzienbarende uitspraken gedaan. De demissionair minister van Volksgezondheid zei namelijk dat hij exact per postcode kan opsommen waar de ongevaccineerden (lees: de ´ongehoorzame burgers´) wonen. Normaliter zou je dit soort geraaskalk van een politicus aan je voorbij laten gaan, zij het niet dat je er bij de uitspraken van De Jonge inmiddels een extra zwaargewicht aan moet hangen. Reden tot zorg dus onder veel gebruikers op de sociale media-platformen.

Dinsdag stemde de Eerste kamer in met het wetsvoorstel om het omstreden coronatoegangsbewijs in te zetten in alle niet-essentiële dienstverleningen. Daarbij lijkt de winkelbranche vooralsnog de branche die hierdoor het meest zal worden getroffen. Het overleggen van een QR-code zou ook moeten gaan gelden voor pretparken en kappers.

Coronaminister Hugo de Jonge lijkt het allemaal weinig uit te maken. Liever benadrukt hij dat hij precies weet waar de ongevaccineerden wonen in Nederland. Nieuwsmedium HvNL schrijft dat meerdere Nederlanders zich inmiddels zelfs bedreigd voelen door de zoveelste bizarre uitspraak van De Jonge.

De Jonge kent de postcodes van ongevaccineerden

Tijdens de plenaire vergadering in de Eerste Kamer vroeg senator Henk Otten aan De Jonge af hij wist waar de ongevaccineerden wonen. Nu zit Otten natuurlijk al een tijdje naar ongevaccineerden te hengelen om zijn ex-geliefde FVD nog verder onderuit te trappen. Dat doet echter niets af aan het antwoord van De Jonge zelf:

“We weten inmiddels vrij goed en vrij precies per postcode waar ze wonen. […] We weten ook vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten vaccineren.”

Op Twitter reageren mensen geschokt op de uitspraken van De Jonge. Ze voelen zich bedreigd, hebben er slecht van geslapen en tenminste een persoon zegt zelfs een melding te hebben gemaakt bij de politie.

Ik heb er vannacht onrustig van geslapen. De uitspraak van Hugo de Jonge in het debat met de eerste kamer. De opmerking over de “ongevaccineerden” hij zei letterlijk: “ we weten de postcodegebieden waar ze wonen en weten ook waarom .” Ik vindt ronduit bedreigend. — Master Ocin (@nickH1967) December 1, 2021

Bent u (nog steeds) ongevaccineerd? Moet u dan wellicht ramen en deuren sluiten? We kunnen er om lachen, maar dat moment zit er wel bijna aan te komen. Hugo de Jonge benadrukte vandaag in de Tweede Kamer namelijk dat hij precies per postcode weet waar de ongevaccineerden wonen. Het zijn standaard statistiekjes die de zorgminister zo bij de GGD kan opvragen. Maar blijkbaar houdt hij bepaalde postcodes dus ook goed in de gaten. Het is dan ook niet uitgesloten dat bepaalde brievenbussen eerdaags wellicht enige overheidspost kunnen ontvangen. Je weet immers nooit waar je aan toe bent met de uitspraken van De Jonge…