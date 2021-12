Simone Zegt: Stemmingen en kwaadheid

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Simone Kerseboom houdt exclusief voor De Dagelijkse Standaard een blog bij. Vandaag legt ze uit wat er door haar heen ging toen ze donderdag de stemmingen in de Tweede Kamer meemaakte.

Gisteren zat ik bij de stemmingen over de moties, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Maar ik werd boos tijdens de stemming. Niet onverwacht werd motie na motie om de ziekenhuiscapaciteit uit te breiden, salarissen van zorgmedewerkers te verhogen of om de gezondheidszorg te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor werknemers, weggestemd door de kartelpartijen. Moties van FVD, PVV, DENK en de SP die samen de oplossingen bieden om uit deze crisis te komen.

Moties met als doel te voorkomen dat de samenleving verder polariseert en dat mensen verder worden buitengesloten van de maatschappij, werden met droge ogen weggestemd.

Toen dacht ik meteen aan Pepijn van Houwelingen (groot respect voor deze man!) die deze debatten voert met politici die ons in chaos willen houden en daarbij zo kalm kan blijven. Want na 2 jaar is onze regering er nog steeds niet in geslaagd de ziekenhuiscapaciteit uit te breiden om lockdowns en polarisatie in de samenleving te voorkomen. Maar ze zijn wel in staat geweest om een heel systeem op te zetten van QR-codes, coronapaspoorten, teststraten, willekeurige maatregelen en meer BOA’s – een systeem dat ons in een vicieuze cirkel van onzekerheid houdt; van seizoensgebonden coronagolf naar seizoensgebonden coronagolf ploetert Hugo de Jonge maar door.

Dus ik was boos. Echt kwaad eigenlijk. Wie zijn die mensen? Waarom zien ze het niet? Of zien ze het wel – maar vinden ze het prima?