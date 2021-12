Sportscholencollectief stapt naar de rechter om sluiting terug te draaien: ‘Sporten is essentieel voor de lichamelijke en mentale gezondheid’

Honderd sportscholen in Nederland hebben de handen ineen geslagen en stappen naar de rechter. Via de rechter willen zij proberen de heropening van sportscholen mogelijk te maken. Sporten is namelijk essentieel als het gaat om de fysieke en mentale weerbaarheid te verhogen, iets wat in deze tijd juist belangrijk is. Het recht op gezondheid komt in het geding door de lockdown, aldus de sportscholen.

“Wij vinden allemaal dat sport essentieel is. Essentieel voor de lichamelijke en mentale gezondheid en essentieel bij het bestrijden van de pandemie”, laten de sportscholen weten in een gezamenlijk statement. Op 22 december werd een motie aangenomen om te onderzoeken welke voorwaarden er nodig zijn om sporten als essentieel te laten bestempelen.

De sportscholen in kwestie vonden dat een goede zaak maar stellen nog een extra eis: sporten moet mogelijk zijn zonder QR-code. Om dit voor elkaar te krijgen spannen ze dus een rechtszaak aan, dat meldt Hart van Nederland.

De grote vraag is natuurlijk of de rechtszaak een kans maakt. De sportsector kan wel hoop putten uit nieuws uit België. Daar stapte de cultuursector naar de rechter nadat zij de deuren moesten sluiten. De rechter vond de sluiting disproportioneel en nu mogen zij de deuren weer openen.

De sportsector kaart een terecht punt aan: sporten is belangrijk voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Een rondje wandelen, zoals Hugo de Jonge meermaals voorstelde om te doen tijdens een lockdown, is natuurlijk niet hetzelfde als bewust bezig zijn met sporten op een sportlocatie. Het is nu te hopen dat de rechter ook inziet dat sporten een positieve bijdrage levert aan de fysieke en mentale weerbaarheid van mensen.

Zodat zou de sluiting van de sportsector mogelijk ongedaan gemaakt wordt.