Strijdvaardige homo´s op dag van 75-jarig bestaan subsidieclub COC: “Wij zijn geen unicorn glitternichten!”

Het COC, de gesubsidieerde belangenvereniging voor de LHBTI-gemeenschap, viert haar hem het 75-jarig bestaan. Allerminst reden voor een feestje. Nog nooit eerder nam het anti-homogeweld in Nederland zo´n enorme toevlucht als onder de zogenaamde veilige vleugels van het COC.

Hiep, hiep gay-hoera! De gesubsidieerde ´homobelangenclub´ het COC bestaat 75 jaar. Reden voor een uitbundig leerfeestje, zou je denken. Niet als het aan de Stichting De Roze Leeuw (SDRL) ligt.

SDRL-voorman Lennard van Mil is niet te spreken over het schaamteloze jubileum van het COC. Het COC -opgericht op 7 december 1946- begon ooit als activistische club om de belangen van LHBTI´ers te vertegenwoordigen. Anno 2021 is het voornamelijk een clubje dat leunt op staatssteun vanuit de gemeente, provincie en overheid. Als je het goed bekijkt, dan is dat eigenlijk weinig reden tot vreugde.

Van Mil verwoord het als volgt:

“Wij accepteren iedereen. Hoe je jezelf identificeert maakt ons niets uit. Wij zijn ´holebi´s´ en hebben verder niets met die hele alfabetsoep te maken. Onze vlag is dan ook gewoon de Nederlandse vlag. Die vertegenwoordigt ons¨

