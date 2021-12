Thierry Baudet: “Ik ben er heel erg van ontdaan. Je vermoordt de democratie”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het logischerwijze totaal belachelijk dat er geen vergelijking gemaakt mag worden tussen het begin van de jodenvervolging en de behandeling van ongevaccineerden nu. Het is, aldus Baudet, niet alleen volstrekt belachelijk, maar ook nog eens levensgevaarlijk voor een rechter om dit soort verboden uit te vaardigen. “Je vermoordt de democratie,” zegt hij terecht.

Voor de camera van Omroep ON! heeft Thierry Baudet gereageerd op de wanstaltige uitspraak van de rechter in de zaak die het lachwekkende CIDI tegen hem heeft aangespannen. Zoals bekend wilde de Joodse lobbyorganisatie dat de rechter Baudet zou bestraffen omdat hij vergelijkingen heeft gemaakt tussen ongevaccineerden en Joden. Ongelooflijk genoeg ging de rechter daarin mee. Baudet kreeg te horen dat hij vier “beledigende” (zucht) tweets moest verwijderen. Anders zou hij dagelijks een boete opgelegd krijgen van maar liefst 25.000 euro.

Allemaal omdat de lobbygroep die zich zegt in te zetten “voor de belangen van Joden en Israël” de eigen gekwetstheid belangrijker vindt dan de meningsvrijheid.

Het einde van de meningsvrijheid

Afijn. In zijn reactie bij ON! maakte Baudet duidelijk wat hij hiervan vindt. En ja, aan zijn hele lichaamshouding zie je dat hij echt aangedaan is. “Heel verdrietig. Het heeft mij ontzettend verdriet gedaan,” aldus Baudet. “Ik vind het een volstrekt subjectief criterium” dat de rechter beweert dat hij mensen nodeloos gekwetst heeft.

“Er zijn misschien mensen die dat hebben meegemaakt die het kwetsend vinden. Er zijn ook mensen die het hebben meegemaakt die zeggen, ‘het is heel goed, dat moet je doen.’ Er zijn duizenden meningen. En ja, dat ze dan zo kunnen zeggen, ‘ik vind dit kwetsend, dat mag je niet meer zeggen…’ Verschrikkelijk. Geen vrijheid van meningsuiting meer.”

‘Ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden’

Vervolgens vroeg de verslaggever – die toch een beetje de kant van de eisers lijkt te kiezen, trouwens – wat hij er dan “mee bedoelde” toen hij ongevaccineerden met Joden vergeleek. “Ja, dat is wat ik vind. Dat is mijn overtuiging. Ik denk dat het val belang is om die overtuiging uit te dragen. Ik denk dat ik gelijk heb en gelijk ga krijgen. Als je dat niet meer mag zeggen, tja, dan vermoord je gewoon de democratie.”

“Ik vind dit zo’n ontzettend heftige uitspraak, ik ben er heel erg van ontdaan eigenlijk.”

En toen, op het einde, zei Baudet iets dat bijzonder wíj́s is. “Je ontneemt mensen dus eigenlijk de woorden om de werkelijkheid te beschrijven; de werkelijkheid zoals ik denk dat die is… Dat is totalitarisme he, dat je de taal afneemt van mensen.”

Want zo is het inderdaad. Totalitarisme is dat je mensen de mogelijkheid afneemt om in woorden te beschrijven wat er plaatsvindt in de werkelijkheid.

En het ergste? Het CIDI en de rechter doen dat in naam van ‘het bestrijden van fascisme.’ Geen mens die daar nog intrapt, maar zo verpakken ze het wel.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!