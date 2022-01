Ai! Pijnlijke stilte nadat journalist Mark Rutte vraagt over MeToo-praktijken bij VVD

Het is nauwelijks te geloven, maar Joost Vullings besloot zowaar om aan ‘journalistiek’ te doen afgelopen vrijdag. Want toen Mark Rutte zijn gebruikelijke riedeltje afstak voor de pers vroeg Vullings hem een heel vervelende vraag: hoe zit het eigenlijk met MeToo-wangedrag bij de VVD? Daar was minstens één serieus geval. Rutte zei toen dat hij daar niets van wist. Dat klonk, aldus Vullings, verdacht veel als het nepexcuus van John de Mol. Het gevolg was totale stilte. Een hele pijnlijke, lange stilte.

Iedereen met een beetje kennis van zaken weet dat het er in de politiek wat MeToo betreft keihard aantoe gaat. Er wordt op grote schaal vreemdgegaan, politici bezoeken maar wat graag speciale ‘huizen,’ en met name stagiaires/fractiemedewerksters hebben het soms zwaar te verduren. Daar wordt niet over gesproken omdat dat ‘niet kies’ is, maar er is werkelijk geen enkele journalist die niet weet dat er heel wat onappetijtelijke dingen gebeuren daar in Den Haag.

MeToo bij de VVD

Ongelooflijk genoeg Joost Vullings van EenVandaag Mark Rutte daar mee te confronteren. “U moest er diep over nadenken over of er in het verleden weleens iets gebeurd is in een organisatie waaraan u leiding gaf, waar u bij werkte. Bedoelde u daarmee uw eigen politieke partij, de VVD?”

Het antwoord op die vraag is “ja.” Zo was er een Kamerlid dat volgens andere berichtgeving een keer seks heeft gehad op de stoel van de Kamervoorzitter… en betrapt werd. Hij stapte op uiteindelijk omdat zijn “relatie” met een medewerkster van de partij niet kón. We noemen natuurlijk geen namen, maar zijn naam begint met een H. en eindigt op an Ten Broeke. En die had meer op zijn kerfstok volgens allerlei ingewijden.

Natuurlijk zijn er veel meer van dat soort mannetjes geweest bij de VVD door de jaren heen. Rutte weet dat ook. Maar wat wekt de verbazing? Op de tweede vraag antwoordde hij: “Nee! Nee, nee, nee, het was voor ik de politiek inging.”

“Daar zijn natuurlijk ook weleens dingen gebeurd,” hield Vullings terecht vol.” En dat was het moment waarop het écht ongemakkelijk werd voor Rutte. Hij keek naar beneden, begon ongemakkelijk met zijn handen te bewegen en te stotteren. “Sorry, ik ga nu niet uh… uh… Maar ik aarzelde omdat, het gaat over…”

Leiderschap

“Het gaat ook over uw eigen” partij en rol, zei Vullings daarop. Over hoe hij daar als leider mee is omgegaan. “Dat gaat ook over uw eigen leiderschap.” Een heel terechte opmerking. “Want dat is een geval geweest dat publiek is geweest, er is toen een Kamerlid afgetreden. U zei toen, ‘ik heb daar nooit iets van geweten.’ Dat klínkt een beetje als John de Mol.”

Oh shit. Die zat. “Ik ga nu niet zo in elkaar. Dat gaat echt niet. Ik snap de vraag. Maar dat doe ik niet.” Stilte. Doodse stilte.

Een lange, pijnlijke stilte.

Een heel ongemakkelijke stilte.

En toen had niemand meer een vraag, zette Rutte zijn mondkapje op, en rende hij zo snel mogelijk weg.

Losse flodder?

Nogmaals, het is algemeen bekend dat het er in de politiek heel vies aan toe gaat, met mannen die continu achter de vrouwtjes aanzitten en wat dies meer zij. Rutte weet dat natuurlijk ook, wat de reden is dat hij zich zo ongelooflijk ongemakkelijk voelde. Als díé beerput opengaat gaan er heel wat politici geslachtofferd worden.

Hoe het ook zij, een mooie eerste schot van Vullings. Nu is de vraag: zetten hij en zijn collega’s dit door of was het een losse flodder en laten ze het hierbij?