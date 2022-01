Australische staat gaat vol fascistisch: ‘Lockdown voor ongevaccineerden, jullie mogen niet eens sporten’

Het is echt ongelooflijk. In de provincie Northern Territory van Australië hebben ongevaccineerden te horen gekregen dat ze verplicht in lockdown moeten. Maar let wel, het is zogenaamd voor hun eigen bescherming. Want zij zouden een grotere kans hebben om corona te krijgen en er ernstig ziek van te worden.

De premier van de provincie (of deelstaat eigenlijk) kondigde de nieuwe maatregelen die alleen voor ongevaccineerden gelden aan op televisie. “Volledig gevaccineerden mogen doorgaan zoals ze al deden,” aldus premier Michael Gunner. “Voor mensen die niet gevaccineerd zijn: lockdownregels gelden voor alle ongevaccineerden van 16 jaar en ouder. Als je niet volledig gevaccineerd bent moet je thuis blijven. Je loopt een groter risico om Covid te krijgen, ernstig ziek te worden, en zorg nodig te hebben in het ziekenhuis. Je mag je woning alleen verlaten om drie redenen.”

NEW – Australia's Northern Territory has imposed a China-like lockdown of all unvaccinated citizens, claiming "they are at greater risk of catching Covid."pic.twitter.com/F2sLveh9RG — Disclose.tv (@disclosetv) January 6, 2022

Drie excuses

De eerste reden is “medische zorg, waaronder Covid-testen of -vaccinatie.” De tweede reden is om essentiële middelen te halen, zoals … eten en noodzakelijke medicatie. En de derde reden is “om voor een familielid te zorgen dat niet voor zichzelf kan zorgen. Je mag niet meer dan 30 kilometer van je huis reizen als naar buiten gaat vanwege één van deze drie redenen, of verder dan de eerst mogelijke locatie om te doen wat je mag doen.” Dus als je brood wil kopen moet je dat bij de eerste de beste gelegenheid doen, niet bij je favoriete bakker.

“Als je naar het ziekenhuis moet en het ziekenhuis is meer dan dertig kilometer van je huis, oké, dat mag.”

Goh, wat vriendelijk.

“Er zijn slechts drie redenen om je woning te verlaten, niet vijf” (zoals hiervoor), aldus Gunner. Werk is niet een geldige reden om je woning te verlaten als je ongevaccineerd bent. De Chief Health Officer heeft ook besloten dat, omdat het zo belangrijk is om de bewegingsruimte van mensen te beperken, sporten niet een geldige reden is om naar buiten te gaan.”

Laat dit even heel goed op je inwerken. Ongevaccineerden die in Northern Territory wonen in Australië (de lokale hoofdstad is Darwin) mogen dus niet wandelen, fietsen, of hardlopen. Dat is verboden, dit terwijl verreweg de meeste mensen die aan Covid overlijden obees zijn.

Fascisme

Als we dit nu nog geen fascisme mogen noemen is de wereld echt knettergek geworden. Let op: het is niet eens zo dat mensen die corona gehad hebben en dus immuun zijn óók vrij mogen rondlopen. Nee, als zij daarbij niet ook nog eens gevaccineerd zijn (wat volstrekt overbodig is volgens veel experts) moeten ook zij opgesloten worden. Thuis. Binnen. Dagenlang.

Wat er in Australië gebeurt is walgelijk. Het is gewoon het nieuwe China. En de gemiddelde Australië staat erbij, kijkt ernaar, en pikt het. Ongekend. Hun voorouders – die in WOII streden voor ons aller vrijheid – draaien zich om in hun graf.