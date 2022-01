Burgemeester Bruls over ‘winstwaarschuwing’ OMT-advies: ‘Je kan niet onbeperkt alles versoepelen’

Burgemeester Bruls vertelt dat hij het OMT-advies heeft gelezen en dat daar een ‘winstwaarschuwing’ in staat: ‘Je kan niet onbeperkt alles versoepelen’. Met die informatie gaat hij in overleg met het kabinet en de andere burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Burgemeester Bruls laat hiermee eigenlijk zien dat het OMT nog steeds volledig in de kramp schiet bij het idee van daadwerkelijke versoepelingen. Het feit dat de horeca waarschijnlijk woensdag tot wel 22.00 uur open mag blijven, zint ze niet. Het kabinet speelt met die twee uurtjes extra toch wel echt met vuur!

Kennelijk heeft het OMT oogkleppen op en negeert het de situatie in omliggende landen. Negeert het ook de coronacijfers die de omikronvariant met zich meebrengt. Én doet het OMT net alsof het op ieder moment nog steeds volledig mis kan gaan.

Moet je nagaan: 65.000 besmettingen op een dag en de scholen zijn gewoon open. Leidt nergens toe en geeft geen problemen. He-le-maal niets aan de hand. Dan kan een volledige heropening er ook wel bij. Zo zorg je er alleen maar voor dat iedereen het virus heeft gehad. Mensen die het alsnog niet vertrouwen kunnen lekker thuiszitten met drie mondmaskers op.

Nu alleen nog hopen dat zo’n Bruls en de rest van het Veiligheidsberaad wél hun gezond verstand gaan gebruiken en die stresskippen bij het OMT eens een keer negeren. Zij moeten toch ook zien dat het ronduit belachelijk is om in de huidige situatie nog te bakkeleien over een paar uurtjes extra voor de horeca? Gooi de boel gewoon open, dan weet je tenminste zeker dat niet iedereen tegelijkertijd op de horecazaken afkomt!

Het OMT lijkt haast wel net zo autistisch als het RIVM met hun advies. Ze geloven kennelijk heilig in het idee dat een QR-code voor x procent minder virusoverdracht zorgt en dat mondmaskers daar ook nog iets aan bijdragen. Alsof ze zelf nog nooit in een kroeg zijn geweest…