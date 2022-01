Column Frits Bosch: Lange leve het feministische kabinet!

Rutte 4 is een feit. Normaal gesproken zou je zeggen “geef ze het voordeel van de twijfel”. Dat vind ik nu lastig omdat er in dit kabinet nogal wat vertrouwde gezichten zitten die ik als ‘vertrouwd slecht’ zou willen kenschetsen, zoals Mark Rutte, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge, Kasja Ollongren. Maar anderen zullen zeggen: prima!!!! ‘Its in the eye of the beholder’.

Macht in plaats van competentie

We zien veel bewindslieden die op plaatsen terecht zijn gekomen die inhoudelijk niet sporen met hun opleiding en ervaring. Ze zijn als een kat in een vreemd pakhuis. Voorbeeld: Carola Schouten doet nu pensioenen. Ze heeft veel verstand van koeien dus dat past goed! Er is vooral gekeken hoe posities ingevuld kunnen worden met het oog op macht in plaats van competentie. Dat belooft weinig goeds.

Immigratie

Het issue dat voor rechts megabelangrijk is: “wie gaat er zorg voor dragen dat immigratie (eindelijk) wordt afgeknepen?” Dit blijft nog steeds onduidelijk. Gaat Rutte dat zelf doen? Dan komt er niets van terecht zoals we weten. VVD belooft dat al tien jaar en ook nu weer. Maar het gaat maar door en maakt ons land kapot. Als dit punt niet geklaard wordt krijgt dit kabinet van mij een nul.

Links feministisch kabinet

Is dit een links kabinet? Jazeker. Rutte is een links liberaal en voelt de hete adem in z’n nek van ultra linkse Sigrid Kaag die z’n bloed kan drinken, aangestuurd door Rob Jetten. We zullen zien dat Kaag een heerlijk feministisch trio gaat vormen met Christine Lagarde en Ursula von der Leyen. ‘Ladies first’!

VVD in de tang

VVD wordt in de tang genomen door D66. Ik zie nog niet dat deze partij veel garen zal pinnen bij dit linkse geheel. Worden VVD kiezers eindelijk eens Rutte moe? Maar wie dan? Er is onthutsend weinig kwaliteit in de VVD. Rutte moet blijven op straffe van implosie.

D66 winnaar

D66 is als overwinnaar uit de ellenlange formatie gekomen. Gefeliciteerd Sigrid. Geert Wilders zal je onder uit de zak geven, maar wat geeft ‘t? Schouders ophalen en glimlachen is het devies. Jij zit op het pluche en hij niet. Miljarden gaan naar klimaat, EU en buitenland. Daar zal het accent op komen te liggen naar vermoeden. Daaaaaag belastingcenten!

CDA weggevaagd

CDA is weggevaagd. Onbegrijpelijk dat deze ooit zo belangrijke partij weer regeringsverantwoordelijkheid neemt in dit linkse geheel. Hergroeperen en nadenken over een nieuwe koers had mij veel logischer geleken. Maar het is dun gezaaid met mensen die het verschil kunnen maken. Dat geldt trouwens al tijdenlang voor de gehele Nederlandse politiek: ultiem zwakke bewindslieden. ‘Käse, Koks und Killer’ is het resultaat’. Verloedering in het kwadraat.

Rechts moet rijen sluiten

De peilingen wijzen inmiddels op andere verhoudingen. Het is de hoogste tijd dat rechts de rijen gaat sluiten en een serieus alternatief kan gaan bieden. Begraaf oude kwesties en maak een vuist in plaats van luid te roepen dat het anders moet. Ik ben daar volledig klaar mee! Dus Thierry, Geert en Joost: kom eens bijelkaar en ga elkaar steunen!!! Het land roept u!

Oppositie wil bloed zien

De oppositie zal genadeloos zijn. Er zijn nogal wat partijen die de messen geslepen hebben.

Ik doe een oproep aan Lilianne Marijnissen om een ‘out of the box’ te denken in het landsbelang. Kijk eens naar de Denen. Je kunt het!

Kiezersvolk hopeloos verdeeld

Een belangrijk deel van het electoraat zal dit kabinet te weerzinwekkend om aan te gluren vinden. Een wat groter deel zal het weten te waarderen. Zo ziet het kiezersvolk er tegenwoordig uit: volkomen gepolariseerd. De meerderheid wint en dit is het resultaat. Het is niet anders en probeer er maar mee te leven….

Frits Bosch

Bosch’ nieuwe boek is op komst: Kafkaistan