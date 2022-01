Column Frits Bosch: Rechtse partijen, het volk roept u!

We kunnen vele conclusies trekken uit het debat in de Tweede Kamer over de Regeringsverklaring en ieder denkt er het zijne van. Vaststaat dat het vertrouwen van de Nederlandse bevolking verwaarloosbaar is. Terecht. Dat komt niet door de oppositie of door rechts maar door de partijen die aan de knoppen zitten en met name de minister president Mark Rutte. Hij staat al tien jaar aan het hoofd van de regering en hij is dus de eerst verantwoordelijke voor de abominabele geestelijke en praktische situatie waarin ons land verkeert.

Mark Rutte is blijkbaar een zwak en slecht leider. Hij is een leider die tactisch handelt om macht te behouden. Dat doet hij heel handig door dossierkennis en een goede presentatie. Hij verblindt het electoraat. En ze tuinen erin. Het resultaat is dat de verloedering doorgaat en onze verzorgingsmaatschappij versneld afgebouwd wordt.

Een zinnig mens zou denken dat dit een ideale uitgangspositie moet zijn voor rechts om een serieuze vuist te maken. We zien rechtse partijen opkomen, maar geen vuist maken. Het is allemaal oud zeer dat een onoverkomelijke rol speelt om tot elkaar te komen. Op de hoofdpunten zitten ze op dezelfde lijn maar het lukt niet om zelfs maar eens met elkaar te gaan praten. Hoe kwalijk is dit!

Daarom doe ik een oproep aan de fractievoorzitters: ga snel met elkaar een lange boswandeling maken of langs het strand lopen. Probeer elkaar een boks te geven en naar elkaar te luisteren. Jullie hebben drie jaar de tijd om een serieus alternatief te kunnen vormen. Het is de hoogste tijd om dat te doen. Zoals het nu gaat kan het echt niet langer. Kortom, stap over je eigen schaduw heen en ga met elkaar praten. Het volk roept u!