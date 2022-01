Column Frits Bosch: Rutte 4 is een verzameling stoethaspels

Rutte 4 is een feit. Oh wat zijn we heden blij! Je wilt toch niet meemaken als generaal dat je moet salueren voor zo’n suffe trut als Kajsa Ollongren! Wat een vernedering moet dat voor deze man zijn. Dat gun je niemand!

En dan even over de financiële vijfhoek. Christine Lagarde, juriste, Ursula von der Leyen, medisch specialiste, Sigrid Kaag, Arabisch en diplomate, Karin van Gennep, ingenieur, Ingrid Thijssen, juriste. Wat valt hier op? In de eerste plaats dat ze op economische functies zitten zonder iets van economie af te weten. Ik meen dat in dit kabinet slechts zegge en schrijve één econoom zit, terwijl het thans vooral om economie gaat draaien. Ze zijn volstrekt incompetent. Het tweede wat opvalt is dat dit dames zijn: geslacht voor competentie. En Sigrid Kaag maar klagen over de apenrots.

Het Nederlandse volk is een verzameling stoethaspels in de maag gesplitst. Ik ben niet de enige die hierover valt. In NRC van 10/1/22 “Miljardenverspilling dreigt bij Rutte IV” concluderen zeven hoogleraren “wij dringen aan op een ordentelijk beheer van openbare financiën en het verhogen van de doelmatigheid van de kabinetsplannen”.

En: “de budgettaire ommezwaai strookt niet langer met de begrotingsregels die Nederland altijd in Europa heeft verdedigd in Europa”. Nee,nee. Dat klopt wel, maar heren hoogleraren, zo gebeurt het wel. Jullie worden gewoon terzijde geschoven, geloof mij maar.

Hoe kunt u dat vragen aan deze dames, dilettanten? Dat gaat niet lukken. Ze zitten op deze plek vanwege hun geslacht en niet vanwege hun kunde. Ze zitten ook op deze plek vanwege hun politieke opvattingen. Belastinggeld, openbare financiën, worden aangewend voor de eigen hobby’s. Daaaaaag belastingcenten!!!!

En Mark Rutte staat weer te grijnzen op het bordes. Hij heeft het weer geflikt. Dat is knap!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.