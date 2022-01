Column Frits Bosch: “Wat heb je een geil broekje aan”

In veertig jaar bedrijfsleven heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand zo’n opmerking plaatste. We hebben wel wat anders te doen. Ik heb wel meegekregen dat een baas met z’n secretaresse na werktijd aan het copuleren, rampetampen, naaien, palen laaien, vozen, wippen en bonken was dat het vijf etages lager nog te horen was. Een schoonmaakster betrapte het tweetal. De man moest bij de hoogste baas van de bank komen en werd op staande voet ontslagen. Daar begrepen wij niets van. Het was met wederzijdse instemming na werktijd. Even ontspannen. Dat moet toch kunnen!

In mijn jeugd (!) was het vaste prik als je voor de eerste maal met een meisje uitging dat het besloten werd met een flinke pot neuken. En als ik er geen zin in had werd het meisje boos: “waarom doe je niks? Vind je me niet aantrekkelijk? Is er iets mis met me?” Hoe anders is dat nu.

Aylin Bilic vindt in NRC “Discussieer over diversiteit, niet over geil broekje”. We discussiëren veel te veel over diversiteit. We zijn daar spuugmisselijk van! Dilic wil meer diversiteit in het bedrijfsleven. Ze begrijpt er niets van. Bij de Voice of Holland is er volop diversiteit, zowel naar geslacht als naar afkomst als naar religie. Zelden hebben we zoveel diversiteit gezien! Het punt is dat in dit programma geile aantrekkelijke jongeren samenkomen terwijl er een machtsverschil bestaat.De hitsige glamour sector, events, speelt natuurlijk ook een rol, zoals we weten sinds Harvey Weinstein.

Nòg meer diversiteit gaat hier echt niet helpen. Ze worden daar echt niet minder geil van, integendeel. Zowel mannen als vrouwen moeten bij aanvang van het spel goed (ook contractueel) meekrijgen dat seksuele intimidatie niet kan en beloond wordt met direct ontslag. Vrouwen moeten weerbaar zijn en seksuele intimidatie direct melden. Ze moeten niet de indruk kunnen wekken dat ze het zich een hele tijd hebben laten aanleunen.

Als het dan toch misgaat moet het via de rechter gaan en niet via die Tim Hofman die er zelf beter van wil worden over de rug van betrokkenen. “Tim Hofman, hou op met die hypocriete huil tv!”

Rampetampen, vozen, palen laaien, copuleren, naaien en wippen doe je maar in je eigen kring en in je eigen tijd!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.