Duitse vaccinatieplicht laat nog even op zich wachten: doel om maatregel in maart in te voeren lijkt niet meer te lukken

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wilde het liefst zo snel mogelijk een Duitse vaccinatieplicht invoeren, maar zijn plan gaat hoe dan ook vertraging oplopen. De SPD’er had gehoopt dit uiterlijk in maart te realiseren, maar zijn plannen moeten nu toch worden aangepast. Ook andere Europese landen maken steeds meer werk van een vaccinatieplicht.

De net aangetreden Duitse bondskanselier Olaf Scholz is een groot voorstander van een vaccinatieplicht. Via een vaccinatieplicht hoopt hij te zorgen dat meer Duitsers zich laten vaccineren. Maar er is een nieuwe regelgeving nodig om dit plan te realiseren, en het realiseren van de plannen lijkt nu al vertraging op te lopen, dat meldt BNR Nieuwsradio.

Doordat de Bondsraad, een Duits orgaan met vertegenwoordigers van de deelstaten, zich nog wil uitspreken over de kwestie loopt de nieuwe maatregel nu al vertraging op. Op z’n vroegst gaat Duitsland dus pas een vaccinatieplicht kennen in april – al is nog maar de vraag of de wetgeving dan meteen geldig is of pas enkele maanden later. Toch lijkt de coalitie overtuigd te zijn van dit plan, een vaccinatieplicht is de manier om de crisis te komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Buurland Oostenrijk gaat vanaf februari werken met een vaccinatieplicht. De grote vraag is welke landen er snel zullen volgen. Als Duitsland eenmaal overstag is, moet men niet raar gaan opkijken dat het debat ook, opnieuw, gevoerd gaat worden in België en Nederland.