Europees Parlementslid gaat los op Nederlandse ME: ‘Onschuldige demonstranten verscheurd door politiehonden!’

Het Europees Parlementslid Cristian Terhes is in een persconferentie terecht losgegaan op de ronduit totalitaire Nederlandse politie en ME. Hij was namelijk bij de vreedzame demonstratie in Amsterdam vorige week, en wat hij zag heeft hem extreem geschokt. “Onschuldige demonstranten werden verscheurd door politiehonden!” aldus Terhes, die het wangedrag van de politie ook “inhumaan” noemde.

Als Roemeen heeft Cristian Terhes flink wat ervaring met totalitaire, onderdrukkende regimes. Toen hij opgroeide keek hij natuurlijk op naar het Westen. In Roemenië was men niet vrij. Maar daar in het Vrije Westen, ja, daar kon men leven zoals men wilde. Daar waren overheden bang voor burgers in plaats van andersom. Er was vrijheid. Democratie. Mensenrechten.

Politiegeweld

Nou, die tijd is niet meer. Want Terhes was bij de coronademonstratie in Amsterdam vorige week en wat hij daar zag heeft hem diep geschokt. Dat zei hij gisteren in een persconferentie.



“Ik zag twee demonstraties in Brussel… vreedzame demonstraties, waar de politie zonder geprovoceerd te zijn met geweld reageerde. Maar ik was op 2 januari in Amsterdam en wat ik daar zag kon ik maar nuawelijks geloven. Dat in West-Europa de politie, de overheid, het eigen volk op zo’n manier kon behandelen.”

Vervolgens liet hij een foto zien van vreedzame demonstranten die kapot werden gemaakt door ME’s en hun honden. “Dit is slechts één van de vele foto’s waarop je kunt zien hoe onschuldige demonstranten verscheurd werden door politiehonden,” aldus Terhes. “het enige dat deze mensen in Amsterdam wilden was niet een hoger pensioen, een hoger salaris, voor nieuwe verkiezingen… nee, het enige dat ze wilden was dat hun fundamentele mensenrechten gerespecteerd werden door hun overheid.”

“Ik was ook geschokt om te zien, nadat er dus op onmenselijke en brute wijze gereageerd werd door de politie, hoe de veteranen van het Nederlandse leger behandeld werden. Zij kwamen naar het protest en creëerden een vreedzame verdedigingslinie tussen deze brute politiekrachten en de onschuldige bijstanders. Als je naar de foto’s kijkt zie je dat degenen die het eerste in elkaar geslagen werden deze veteranen waren!”

