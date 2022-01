Fascistische Franse president Macron: ‘Ongevaccineerden zijn niet-burgers, ik pest ze tot het bittere einde’

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een interview duidelijk gemaakt dat hij en de zijnen de overstap naar vol fascisme gemaakt hebben. Hij noemde ongevaccineerde Fransen namelijk “niet-burgers,” en liet weten ze “tot het bittere einde” te zullen pesten.

Als je je afvraagt of onze opmerkingen over coronafascisme niet wat te ver gaan hoef je alleen maar kennis te nemen van recente uitspraken van Emmanuel Macron. In een interview met Le Parisien heeft de Franse president ongevaccineerde burgers namelijk op keiharde wijze de oorlog verklaard. Wat hem betreft zijn deze mensen tuig en moeten ze zo hard mogelijk worden aangepakt. En dat gaat hij doen ook.

Fransen die zich niet hebben laten prikken zijn, aldus Macron, “niet-burgers.” Want búrgers dienen hun “verantwoordelijkheid te nemen.” Op het moment dat een burger dat in Macrons ogen niet doet verklaart hij die persoon gewoon een niet-Fransman. Een niet-burger. Weinig meer dan een slaaf.

Ook liet hij weten dat hij ongevaccineerden continu, zo nodig jarenlang, zal blijven pesten. “Ik wil ze pislink maken,” aldus de fascist. “Dat zullen we blijven doen, tot het bittere einde. Dat is de strategie.”

Dat pesten gaat vooral gebeuren door “hen zo veel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociale leven te beperken,” schepte Macron op in het gesprek.

“Hoe kunnen we dit in de kiem smoren? Door hen nog meer te irriteren. Ik ga ze niet in de gevangenis stoppen of ik ga ze niet met geweld laten inenten. Maar vanaf 15 januari kunnen ongevaccineerden niet meer naar een restaurant, geen koffie meer drinken in een café of naar het theater gaan.”

Dit is natuurlijk ronduit fascistisch. En het ergste is dat hij zich er niet eens voor schaamt. Hij denkt – nee, wéét – dat hij dit soort uitspraken gewoon kan doen. Ja, een paar politici bekritiseren hem, maar hij en zijn mede-coronafascisten hebben zoveel macht vergaard dat ze hun ware aard niet eens meer hoeven te verhullen. Ze kunnen eerlijk zijn over wie en wat ze zijn.

Wat natuurlijk helemaal niemand zal verrassen is dat Macron bekendstaat als “favoriet” van het World Economic Forum. Goh. Waarom zou dat toch zijn he?