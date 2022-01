Filmpje! Hans Teeuwen sloopt de coronapas: ‘Met corona heeft dit duidelijk niets te maken’

In een nieuwe video voor YouTube heeft Hans Teeuwen op geweldige wijze de vloer aangeveegd met de Coronapas en het dictatoriale kabinet dat deze ‘toegangspas’ wil invoeren. Zijn conclusie? De push om de Coronapas in te voeren heeft helemaal niets te maken met bestrijding van het coronavirus.

Aan het begin van zijn video herhaalt Teeuwen de woorden van minister Ernst Kuipers. Die zei dat een beslissing over 2G gebaseerd zou zijn op onderzoek van de TU Delft. “En wat blijkt? Het werkt niet,” stelt Teeuwen, “hebben we niet zoveel aan. En dat voor een maatregel die zo ingrijpend is, die zo vrijheidsbeperkend is, die polariseert, die discrimineert, die burgerrechten aantast. En tóch wil hij het heel graag.”



“Want wat doet hij? Vervolgens gaat ‘ie zeggen: ‘Nou, het scheelt wel tot 15 procent.’ Maar jaa… dat klopt niet. Dat is niet eerlijk. Want die 15 procent is alleen als het overal wordt ingevoerd. In de supermarkt, op je werk, echt overal. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En tóch noemt hij die 15 procent omdat hij die Coronapas blijkbaar heel graag wil invoeren.

Het gaat niet om corona

“Maar waarom? Waarom, waarom? Met corona heeft het dus duidelijk niets te maken. Het heeft niets met corona te maken. Het heeft met iets anders te maken. Er is een andere reden. En die mogen wij niet weten,” gaat Teeuwen terecht verder.

“Waarom niet?! Waarom mogen wij dat niet weten?” vraagt hij terwijl hij recht de camera in kijkt. “Waarom blijft dat voor ons verborgen? Dat wekt wel heel erg veel wantrouwen, toch? Bij mij in elk geval. En volgens mij bij heel veel mensen.”

“Wat is er aan de hand, Ernst Kuipers? Waarom wil je die coronapas zo graag invoeren? Waarom wil je dat zo graag? Het brengt alleen maar ellende, het brengt alleen maar chagrijn. Het maakt ons minder vrij!” stelt de waarheidsspreker daarna.

Verzet

“We moeten ons hiertegen verzetten! Iedereen moet zich hiertegen verzetten,” zegt Teeuwen daarop. “Iedereen. Niet alleen de horecabranche, niet alleen de cultuursector, maar iedereen. Maak een bordje, schrijf daarop, ‘geen Coronapas,’ en zet het voor je raam! Spreek je uit, want dit is het moment dat we dat moeten doen.”

Hierin heeft hij natuurlijk helemaal gelijk, en ja, dat is ook hoe we dit moeten doen. Burgerlijke ongehoorzaamheid gemengd met publieke tekenen van ons standpunt, van ons verzet. Bordjes, posters ophangen bij je raam of op straat. Laat zien dat je hiertegen bent en doe dat op zo’n manier dat anderen zich ook aangemoedigd voelen zich te verzetten.

Wij zijn de baas

“We willen toch niet dat we naar een samenleving toegaan waarin de overheid steeds meer invloed gaat hebben op het leven van de burgers?” vraag Teeuwen daarna. “En waar we steeds minder inzicht krijgen in wat die overheid eigenlijk allemaal aan het doen is? Wij zijn de baas. Wij moeten bepalen wat de overheid doet. Wij zijn de baas over de overheid. Wij moeten de overheid controleren. En wij moeten inzicht hebben in wat de overheid doet. De overheid moet niet meer informatie over ons gaan verzamelen. Dat is niet hoe het werkt.”

“Ernst Kuipers, oude badmuts. Is dit hoe je je politieke carriere wilt beginnen?” vraagt Teeuwen ook aan de nieuwe minister van Volksgezondheid. “Is dit hoe je wilt beginnen door meteen vrijheidsbeperkende maatregelen op te gaan leggen die niet eens werken?”

“En Mark Rutte, je bent een liberaal toch? Is dat straks je erfenis? Dat je in je land minder vrijheid hebt achterlaten dan toen je begon? Nee, dames en heren, dit moeten we niet doen. En ik zal je zeggen, nadat we twee jaar lang overgeleverd zijn geweest aan de regering, aan het OMT, aan het RIVM, zou het heel goed zijn voor onze mentale gesteldheid om een vuist te maken en te laten zien: jullie werken voor ons, wij werken niet voor júllie!”

Vrijheid

Vervolgens breekt hij een lans voor een ouderwets concept dat eigenlijk niet meer bestaat. “Het gaat om vrijheid. Vrijheid. Ik wil vrij zijn. We zijn geen China. We moeten niet veranderen in China. We moeten concurreren met China door juist in die vrijheid creatief te zijn. De vrijheid van ideeën te laten stromen. Dat is hoe wij willen leven.”

Nou ja, verbetert hij zichzelf daarop, “ik in ieder geval. En ik hoop dat ik niet de enige ben.”

Nee, Hans, dat ben je niet. Daar denken wij van DDS net zo over; zowel wij van de redactie als onze lezers.

Oproep

En dan sluit hij af met een gepassioneerde oproep aan iedere vrijheidslievende Nederlander. “Dus please, please, please, help, en kom in verzet. Laat je stem horen hiertegen. Het gaat om de vrijheid!”

Dat kan ik natuurlijk alleen maar onderschrijven. Kom in verzet. Gebruik burgerlijke ongehoorzaamheid om de coronadictatuur ten val te brengen. Praat me familie, vrienden, kennissen en buren. En doe hier sámen iets aan.

Maar wat je ook doet, doe het nu. Vanaf vandaag. Niet wachten tot morgen. Geen excuses. Verzet je. Pak je vrijheid terug.