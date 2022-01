Geert Wilders haalt stevig uit naar kabinet: ’60 miljard euro reserveren voor klimaat en 1000 euro afpakken van gepensioneerden. Onbeschoft en onnodig.’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over enkele nieuwe kabinetsplannen. Het nieuwe kabinet wil 60 miljard euro reserveren voor het klimaat en de stikstofproblematiek, maar gaat tegelijkertijd drie miljard euro bezuinigen per jaar op de AOW. Wat zo’n 1000 euro per gepensioneerde is. Hartstikke onbeschoft, aldus de PVV-politicus.

Het net geïnstalleerde kabinet heeft grootse plannen, met even grote gevolgen. Het kabinet wil de AOW ontkoppelen van het minimumloon, wat gaat betekenen dat gepensioneerden er in Nederland op achteruit gaan. De zogeheten AOW-maatregel kan op flink wat kritiek rekenen in de Tweede Kamer.

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de keuzes die het kabinet maakt. Er worden miljarden euro’s apart gezet voor de klimaatproblematiek, maar mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt voor hun pensioen worden opnieuw hard benadeeld door het kabinet Rutte.

60 miljard euro reserveren voor stikstof en klimaat, en gepensioneerden tegelijkertijd 1000 euro afpakken is onbeschoft en onnodig. Dit kabinet Rutte 4 had er nooit mogen komen en moet zsm weer weg. #nieuweverkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 12, 2022

Op sociale media uit Wilders nog maar eens zijn ongenoegen over het nieuwe kabinet. Wilders wijst men op de kromme keuzes van het kabinet, en indirect ook op de beloftes die sommige partijen opnieuw breken. Met name de VVD en het CDA zijn compleet naar links geschoven wat betreft het klimaatvraagstuk. En met alle gevolgen van dien. Er worden miljarden gereserveerd en ergens moet dat geld vandaan komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Welnu, een van de potjes waar men van gaat snoepen blijkt dus de AOW te zijn. Het zal je maar overkomen: jarenlang hard gewerkt voor je pensioen en plotsklaps krijg je te horen dat je AOW nog minder is/wordt dan beloofd.