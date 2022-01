Het effect van angstzaaierij: minderjarig meisje in elkaar gerost door man omdat ze geen mondkapje droeg

In Zoetermeer is een minderjarig meisje mishandeld door een tramreiziger. De reden? Hij vond het onacceptabel dat ze geen mondkapje droeg. En dus sloeg hij erop in. Je weet wel, vanwege de ‘gezondheid’ van iedereen.

Een jaar of twee geleden had niemand dit zien aankomen, maar tegenwoordig moeten we er helaas wel degelijk ernstig rekening mee houden: in Zoetermeer is een meisje in elkaar geslagen door een man. Ze reisden allebei met de tram, maar zij droeg geen mondkapje. Dat was voor hem reden genoeg om op haar in te rossen.

Dit gebeurde allemaal op 1 oktober vorig jaar toen de tram op weg was naar station De Leyens. Het meisje zat rustig op haar plek toen de man instapte en tegenover haar ging zitten. Vervolgens maakte hij een opmerking over het feit dat ze geen mondkapje droeg.

De tram is bijna bij De Leyens. Het meisje loopt naar de uitgang. Maar de man achtervolgt haar. En ja, hij spreekt haar weer aan. Van achteren. Het meisje schrikt daarvan, laat haar mobiel per ongeluk vallen, bukt om hem op te pakken, neemt afstand van de man…

Maar dan gaat die helemaal los. “Vlak voor de deuren open gaan,” zegt de politie, “geeft hij haar twee harde klappen in haar gezicht.” Een andere man ziet wat er gebeurt, beschermt het meisje en neemt haar mee naar de uitgang.

Weer een andere reiziger haalt de man op stelt dat hij zijn excuses moet aanbieden, en ongelooflijk genoeg doet de mondkapjesterrorist dat ook nog. Hij knuffelt het meisje dat hij even daarvoor nog zwaar mishandelde zelfs. “Ze liet het maar over zich heen komen,” zegt de politie daarover, “ze wilde maar één ding: Snel naar huis.”

Bangmakerij

Dit is natuurlijk volstrekt bezopen. Maar zoals Arno Wellens stelt moeten we hier niet eens van opkijken. Het is immers het logische gevolg van de continue bangmakerij van de regering.

Dat krijg je, als je regering iedereen bang zit te maken en op te jutten. Om niks. https://t.co/jtTxtthweL — Arno Wellens (@ArnoWellens) January 26, 2022

Zo is het maar net. Mensen die niet meegaan in het coronanarratief worden neergezet als “wappies,” “complotgekken,” “asocialen,” en als “een gevaar voor de samenleving.” Als je dat soort dehumaniserende crap vaak genoeg herhaalt krijg je automatisch dit soort acties van psychotische monsters. Zoals deze halvegare vent.

“Eigen rechter”

De dader is voorlopig nog voortvluchtig. De politie wil graag hulp hem alsnog te vinden. Heel mooi. Maar wat de politiewoordvoerder vervolgens zegt is óók enorm schokkend.

“Het gaat nu beter met haar, maar het heeft haar veel leed gebracht,” aldus de man in het blauw. “Het is goed dat de man excuses heeft aangeboden, maar toch willen we hem graag ter verantwoording roepen. Want dit gedrag kan niet getolereerd worden. Niemand mag voor eigen rechter spelen.”

Voor eigen rechter? Let wel, daarmee zeg je dus dat iemand iets verkeerd doet, dat een normale burger daarop reageert, maar dat eigenlijk niet moet doen. Denk aan de vader die wraak neemt op de verkrachter van zijn dochter.

Voor eigen rechter spelen.

Voor eigen rechten spelen?

Knettergek. Nou ja, behalve natuurlijk als je meegaat in het narratief van de doorgeslagen staat en daadwerkelijk gelooft dat het niet dragen van een mondkapje (door een gezond mens zonder klachten!) op de één of andere magische manier een gevaar oplevert voor anderen.

Met andere woorden, zelfs in zijn veroordeling van het wangedrag van deze mondkapjesterrorist gaat de politieagent mee in het walgelijke narratief van de paniekzaaiers.

Ongelooflijk.

Het niet dragen van een mondkapje is alleen een misdrijf waarvoor mensen eigen rechter kúnnen spelen in een antidemocratische volksgezondheidsdictatuur. In een vrij land is dat zelfs maar opperen ondénkbaar.