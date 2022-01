Kappers zijn kláár met dictatoriaal wanbeleid kabinet: ‘Wij gaan open!’

Een flink aantal kappers is helemaal klaar met de belachelijke, overtrokken, dictatoriale en funeste lockdown. Ze zeggen dat ze hoe dan ook open gaan zaterdag – ja, ook als de lockdown verlengd wordt. Want, zeggen ze, als ze zich nóg langer laten onderdrukken gaan ze kapot.

Ed van Incredible Barbers zegt tegen TV Rijmond dat hij de belachelijke, dictatoriale, ronduit fascistische coronamaatregelen helemaal beu is. “Het is erop of eronder,” aldus Ed. “Als ik niks doe, ga ik naar de klote.” Zijn collega Leonie, die een zaak heeft in Vlaardingen, denkt er net zo over. “We hebben het financieel heel zwaar.” En dus zegt ook zij dat ze zaterdag lekker aan het werk gaan. Wat het doorgeslagen OMT en het fascistische kabinet daar ook van vinden.

“Ik ben niet de enige die opengaat deze zaterdag,” zegt Ed. Heel veel collega’s uit het hele land doen dat ook. “Als ik niks doe, ga ik naar de klote,” zegt hij. “Als ik wel wat doe, is de kans groter dat ik verder kan.” En ja, als hij een boete krijgt neemt hij dat voor lief. “Als ik een boete krijg, ben ik de dag erna weer open, en de dag daarna. Ik kan die 4000 euro niet lijden, maar kan het ook niet lijden dicht te blijven. Ik blijf net zo lang open tot ze me met mijn haren naar buiten trekken, en dan ga ik lekker de schuldsanering in.”

Terugvechten

Deze man is natuurlijk een held. Want zo is het precies. Ondernemers in het algemeen en zeker kappers worden al twee jaar lang in de maling genomen. Het is totaal belachelijk om te stellen dat zij niet zouden kunnen werken. Corona – en zeker Omicron – is niet de pest. Er is verdomd weinig aan de hand – en de enige reden dat het kabinet en het OMT alles op slot gooien is dat ze ten koste van alles hun Great Reset willen doorvoeren.

Voor iemand iets roept over “samenzweringen”: zelfs Trouw geeft nu toe dat de Great Reset écht is. Natuurlijk zegt die kartelkrant dat het een goed project is, maar een ieder die Covid-19: The Great Reset van WEF-baas Klaus Schwab gelezen heeft weet dat dit je reinste onzin is. Het is een ronduit kwaadaardig project; een moderne versie van het oude communisme van de Sovjet-Unie.

Het is tijd dat kappers én alle andere Nederlanders zich verzetten tegen de Haagse tirannen. Gooi alles open. Kies voor burgerlijke ongehoorzaamheid én de vrijheid. Want wat dit kabinet en het OMT doen is volstrekt – maar dan ook echt volstrekt! – onacceptabel.