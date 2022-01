Komiek Russell Brand: ‘WAT?! De Great Reset is NIET een samenzweringstheorie!’

Komiek Russell Brand is wakker. In zijn nieuwste video legt hij uit waar de Great Reset over gaat, en wat de impact ervan zal zijn op ons dagelijks leven. “Nee, dit is geen ‘samenzweringstheorie’,” zegt hij.

In de hele wereld worden steeds meer mensen wakker wat betreft de werkelijke redenen voor de QR-codes, de lockdowns, en al die andere geschifte coronamaatregelen. Dat geldt ook – en zeker – voor Russell Brand. De acteur / komiek is al enige tijd goed bezig in zijn podcasts en video. Want ja, hij doorziet het én waarschuwt mensen ervoor.

In zijn meest recente video analyseert hij de Great Reset en wat dit betekent voor mensen. Zijn conclusie is helder: dit is een internationale beweging om onze manier van leven helemaal op zijn kop te zetten. Het is een samenwerkingsverband tussen Big Business en Big Government. Sámen willen ze totale zeggenschap krijgen over ons leven en totale macht over de economie.

“De maatregelen die genomen zijn, zijn zogenaamd bedoeld om ‘de gewone mensen’ te helpen,” zegt Brand. “Maar feitelijk dienen ze de belangen van grote investeringsmaatschappijen als Vanguard en Blackrock.” En, stelt hij, “dat is geen samenzweringstheorie, de plannen zijn allemaal gewoon publiek.”

In zijn video kijkt Brand naar de maatregelen die wereldwijd genomen zijn tijdens de coronacrisis. Wat betreft al die ingrepen, zegt hij, “veel van ons denken: op een gegeven moment moeten die economische problemen veroorzaken.” En, legt hij uit, dat soort crises worden dan steevast gebruikt door de machthebbers om alles op zijn kop te zetten. “Dat is hoe ze opereren.”

Iedereen aan de huur

Als je dan naar de huizenmarkt kijkt – in ieder geval in Amerika, maar het gebeurt overal, ja ook bij ons – valt het hem op dat megabanken de huizenmarkt manipuleren. Zoals Brand hardop zegt: “Mensen vragen zich af, ‘hoe kan het toch, wat gebeurt er toch?’ Maar als je oplet zie je dat er een internationale samenzwering wordt uitgevoerd en dat de individuele puzzelstukjes op hun plek worden gezet.”

We zien overal dat de huizenmarkten gek zijn geworden. Huizenprijzen zijn gigantisch. Maar is dat per ongeluk? Of is het een plan. Nou, zoals Brand uitlegt op basis van feiten lijkt het erop dat het inderdaad een plan is; deel van de Great Reset. De belachelijke huizenprijzen vormen daar deel van. Zoals Brand ook stelt, het past bij het “you’ll own nothing and be happy” plan. “En dat is niet eens een samenzweringstheorie, het World Economic Forum heeft er een video over gemaakt waarin ze dit hardop zeggen!” zegt hij. En ja, hij laat dan ook inderdaad beelden zien van die video.

Hoe dan ook, de huizenmarkt wordt verstoord doordat Blackrock elke gezinswoning koopt die het kan kopen. Een dat doet het door 20%-25% meer te betalen dan de vraagprijs, waardoor normale gezinnen niets kunnen kopen. Brand citeert een goed onderzocht artikel dat vraagt: “Waarom kopen corporaties, pensioenfondsen, en investeringsmaatschappijen hele buurten die eigenlijk van de middenklasse zouden moeten zijn?”

En zo zijn er volgens Brand meer manieren waarop de elites de financiële welvaart van de middenklasse ondermijnen. Waarom? De Great Reset.

Vermogensoverdracht van de middenklasse naar grote bedrijven

“Dit soort verhalen zijn soms moeilijk om te begrijpen, maar we hebben het over enorme financiële bedragen en speculeren over wat de impact hiervan is op normale mensen. Krijg je niet een ongemakkelijk gevoel als je hoort dat Blackrock hele buurten opkoopt? Soms is het echt moeilijk te begrijpen waarom, maar ik denk dat ze dat opzettelijk doen. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid om dit persoonlijk te onderzoeken zodat we weten wat er echt aan de hand is.”

“Anders hoor je iets als ‘you’ll own nothing and be happy,’ en dan denk je dat het een maffe samenzweringstheorie is,” aldus Brand. Maar als je er dan beter naar kijkt zie je dat er echt wat gaande is. “Als je dit hoort moet je je afvragen: hoe willen ze dat doen? Wat zijn de fases die ze dan moeten doorgaan, waarin privé-eigendom verdwijnt? Nou, dat doen ze dus zó: centrale investeringsgroepen gaan eigendommen aanschaffen die in het verleden toebehoorden aan gezinnen.”

“Dit is de wealth transfer van de middenklasse naar de elites. En is het niet opvallend dat de mainstream media dit presenteren als ‘GEWELDIG NIEUWS IEDEREEN! HET GAAT GEWELDIG WORDEN!’ Terwijl het echte verhaal is: wacht eens, wie kopen die huizen eigenlijk? Gezinnen of grote financiële instituten?”

Natuurlijk zie je dit ook in Nederland, Engeland, Duitsland, en ga zo maar door. Overal zijn het de grote bedrijven en ‘rijke investeerders’ die massaal huizen en land kopen. We hebben het over “stijgende prijzen.” Ja. Dat komt doordat er niet genoeg gebouwd wordt én doordat, niet schrikken, dit soort figuren de markt bespelen.

Van middenklasse naar armoede

“Ze willen dat dit zo doorgaat,” zegt Brand. “Hoe meer je hier in duikt, hoe duidelijker je ziet dat domme idiomen als ‘you’ll own nothing and be happy’ werken.” Er zijn mensen die denken dat dit aan hen voorbijgaat, dat ze hun bezit heus houden.

“Nee, helemaal niet,” zegt Brand daarover. “Wat er gaat gebeuren is dat er verschillende ‘crises’ komen waarbij er dingen gebeuren die jij nooit zag aankomen, en waaraan jij in je uppie niets aan kan doen. De overheid gaat dan aan de kant staan van de bedrijven in plaats van privéburgers. En dan gebruiken ze die kansen om meer en meer eigendommen over te nemen, tot jij niets meer hebt. Hierdoor wordt er een samenleving gecreëerd die systematisch ongelijker wordt met een kleine elite, terwijl de rest van de mensheid in totale armoede leeft, niets meer heeft, en die tegen elkaar worden opgezet als in een soort van Hunger Games maatschappij zodat een nieuwe oligarchie van de machthebbers het voor het zeggen heeft en houdt.”

En, zegt Brand, we begaan een fout door alleen maar bezig te zijn met “ongevaccineerden versus gevaccineerden.” Want dat is maar “bijspel.” Terwijl wij ons daarmee bezighouden zijn de elites bezig met een enorme vermogensoverdracht en met het afschaffen van eigendom.