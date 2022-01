Lockdownfeestjes Boris Johnson worden door de politie onderzocht

De Britse politie is een onderzoek gestart naar de verschillende feestjes die plaatsvonden in onder meer de ambtswoning van premier Boris Johnson tijdens de lockdown in het land. BoJo ligt al weken onder vuur en gisteren kwam het gerucht naar buiten dat de premier zelfs zijn eigen verjaardag groots vierde tijdens de lockdown. De positie van de Brit ligt met de dag meer onder vuur.

De politie gaat nu onderzoeken of er voldoende bewijs is om over te gaan op vervolging, dat meldt de NOS. De politie bekijkt op dit moment welke coronaregels er zijn overtreden en hoeveel, om welke overtredingen het precies gaat maakt de politie niet bekend. Wel heeft de politie de hulp in geschakeld van onderzoekers van diverse autoriteiten om dit tot de bodem uit te zoeken.

De laatste weken liggen BoJo en zijn team onder vuur door het schenden van de lockdownregels, regels die zij zelf hebben ingevoerd. De laatste dagen wordt er steeds meer bekend, met als kers op de taart dat de Britse premier zijn eigen verjaardag groots vierde terwijl het hele land op slot zat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Transportminister Shapps reageerde namens de premier op de beschuldigingen rondom zijn verjaardagsfeest. Hij benadrukt dat BoJo de viering niet zelf organiseerde maar dat iemand anders dat had gedaan en dat de actie hem overviel.