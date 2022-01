Noodverordening voor azc Budel na geweldsgolf. Geert Wilders: “Ik wil er snel heen om de mensen te steunen!”

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft zojuist een noodverordening ingesteld voor het terrein rondom het azc in Budel. Na een reeks steekincidenten was de burgemeester genoodzaakt dit te doen. PVV-leider Geert Wilders spreekt zijn zorgen uit over de situatie, zijn mailbox zit vol met bezorgde bewoners van de gemeente die zich absoluut niet veilig voelen.

De verordening geldt voor het azc-terrein en aangrenzende straten, meldt de burgemeester tegen het Eindhovens Dagblad. Daarnaast is men ook een procedure gestart om van het azc en de omgeving een veiligheidsrisicogebied te maken, waardoor men nog kordater kan optreden. Dit verzoek wordt nu bekeken door het Openbaar Ministerie.

De gemeente wordt geteisterd door een reeks steekincidenten waardoor de burgemeester geen andere keus had dan de invoering van een noodverordening. Vanuit Den Haag maakt PVV-leider Geert Wilders zich ook zorgen, voor hem was dit nieuws geen grote schrok. Hij had al diverse mails ontvangen van bezorgde bewoners die zelf messentrekkerij en berovingen hadden meegemaakt. De PVV-voorman geeft aan zo snel mogelijk langs te willen komen om de mensen een hart onder de riem te steken en de situatie te bekijken.

AZC-tuig maakt #Budel onveilig. Ik krijg veel mails van buurtbewoners die spreken over messentrekkerij, berovingen en het lastigvallen van hun dochters. Schandalig.

Ik wil er snel heen om de mensen te steunen! #grenzendicht #PVV #Wilders https://t.co/h8BkgLGf9w — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 26, 2022

Het is niet voor het eerst dat het helemaal misgaat in een azc en dat buurtbewoners daar de dupe van zijn. Vorig jaar is Wilders al vaker langsgegaan bij deze problematische azc’s. De PVV loopt al langer aan de bel te trekken dat het kabinet snel met ingrijpende maatregelen moet komen. Onder voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bleef het echter alleen bij loze beloftes.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is nu aan het nieuwe kabinet om eindelijk eens met een effectief lik-op-stukbeleid te komen, want het is niet de eerste keer dat een Nederlandse gemeente slechte ervaringen heeft met een azc.