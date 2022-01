Pats! Franse rechter verwerpt mondkapjesplicht in Parijs: ‘Buitensporige, overdreven inbreuk op de persoonlijke vrijheid’

Goed nieuws voor inwoners van Parijs en omstreken! Een Franse rechter aldaar heeft de lokale mondkapjesplicht namelijk keihard in de prullenbak gegooid. De reden: het is excessief, overdreven, disproportioneel, en ook nog eens een ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Pats!

In Frankrijk is met name Emmanuel Macron helemaal gek geworden. De Franse president gaat eigenlijk verder dan wie ook met al zijn belachelijke coronamaatregelen. In Europa, tenminste. Want Justin Trudeau in Canada kan er ook wat van. Dat is de Noord-Amerikaanse versie van Macron. Allebei knettergek, fascistisch, en ronduit dictatoriaal.

Hoe dan ook, gelukkig is er ook wat goed nieuws uit Frankrijk. Het Administratie Tribunaal in Parijs (goed idee zeg, zo’n tribunaal!) heeft de mondkapjesplicht buiten in die regio namelijk verworpen. De plicht is, aldus de rechters, “een buitensporige, onevenredige en ongepaste inbreuk… op de persoonlijke vrijheid.” Het is dus illegaal.

De uitspraak heeft betrekking op de inwoners van Parijs en omstreken. In totaal gaat het om zo’n 12 miljoen mensen die nu niet meer met een mondkapje op naar buiten hoeven. Niet dankzij politici die het licht hebben gezien, maar dankzij een rechter die nog iets van respect heeft voor burgerrechten.