Paul Cliteur: De Oostenrijker die zich met een voorraad voedsel in zijn huis wil opsluiten, omdat hij zich niet wil laten vaccineren, wordt met boetes naar de vaccinatiebank gesleurd

“Het parlement in Oostenrijk heeft ingestemd met het invoeren van de vaccinatieplicht tegen het coronavirus. Die gaat per 1 februari gelden voor alle Oostenrijkers van 18 jaar en ouder.” Weigering zou tot een inkomensafhankelijke boete kunnen leiden tussen de 600 en 3600 euro.

Hoe verhoudt zich dit tot grondrechten?

Een avondklok invoeren is een beperking van de bewegingsvrijheid. Aangeven dat men gevaccineerd moet zijn om een restaurant of een museum te bezoeken ook. Maar wat nu in Oostenrijk gebeurt, is iets anders. Dat is iemand verplichten een behandeling aan zijn eigen lichaam te ondergaan die men niet wil ondergaan. Dus wie zich met een voorraad voedsel in zijn huis wil opsluiten, omdat hij zich niet wil laten vaccineren, wordt met boetes naar de vaccinatiebank gesleurd.

Nog enig verzet? “In het parlement verzette vooral de extreemrechtse Vrijheidspartij zich tegen de wet”, schrijft onze “extreem correcte”, “extreem objectieve”, “extreem neutrale” Volkskrant (20 januari 2022).

Ja, hoor, Volkskrant, we begrijpen de hint. Wie zich niet wil laten inspuiten moet wel “extreem rechts” zijn. Dank. Fijn dat u ons weer even bij de les houdt.