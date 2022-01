Ranzig TVOH legde deelnemers zwijgplicht op: ‘10.000 euro boete als ze publiekelijk wel iets zeiden’

De meest walgelijke talentenshow van Nederland – The Voice of Holland (TVOH) – zorgde ervoor dat (oud-) deelnemers niets konden zeggen over seksueel wangedrag door hen een zwijgplicht op te leggen. Als ze met derden toch spraken over wat ze meegemaakt hadden bij de show kregen een ze een boete van 10.000 euro. Dit is dus waarom zoveel misbruikte deelneemsters hun kaken gesloten hielden.

De afgelopen dagen waren er veel mensen die zich afvroegen hoe het toch kon dat al die deelneemsters aan TVOH niet al veel eerder hun beklag hadden gedaan over machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Want waarom accepteer je zoiets? Waarom zou je niet meteen losgaan op het moment dat je zo behandeld wordt? Of als je ziet dat een ánder zo’n behandeling krijgt van hitserige juryleden en een ziekelijke orkestleider?

Zwijgplicht

Nou, we weten onderhand het antwoord op die vraag. Ten eerste hebben de daders natuurlijk macht in de entertainmentindustrie terwijl de slachtoffers juist in die industrie carriere willen maken. Het zijn ambitieuze mensen die daar veel voor over hebben. En ja, angst komt er ongetwijfeld ook bij kijken. Je zult maar publiek gaan en vervolgens vernietigd worden door een publicitair offensief. Of, nog enger voor veel mensen: een rechtszaak aan je broek krijgen wegens zogenaamde “smaad” en “laster.”

Niet fijn, maar de belangrijkste reden is nu ook bekend. Het blijkt namelijk dat alle deelnemers aan TVOH een contract moesten tekenen met een zwijgplicht. Deelnemers moesten hun mond houden over alles dat er gebeurde bij de show. Bespraken ze die zaken wél met “derden” dan werden ze bedreigd met een minimale boete van 10.000 euro,

Oh wacht. En dat is niet alles. Nee, want vervolgens staat er ook nog in de contracten dat de boete met 2.500 euro per dag wordt verhoogd zolang de overtreding voortduurt.” Dat zijn natuurlijk bizarre, verschrikkelijk hoge bedragen, zeker als je in aanmerking neemt dat het om wannabe entertainers gaat, en niet om mensen die al een lekkere boterham verdienen met zingen.

Wanstaltig

Eén oud-deelnemers zeg dan ook tegen de Volkskrant dat ze “knetterbang [is] voor represailles.” Tja, neem het haar eens kwalijk. Natuurlijk is ze dat. Dit zijn bedragen die een normaal mens helemaal niet kan opbrengen. Het zou een enorme financiële strop betekenen.

Maar blijkbaar is dat hoe het wanstaltige Talpa opereert. Juryleden en bandleiders kunnen (als dit klopt) zich seksueel misdragen, maar wee je gebeente als je als deelnemer daar publiekelijk iets van wil zeggen. Bah!