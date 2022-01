TVOH per direct van de buis! Ali B. en muzikant (en partner Linda de Mol) Rietbergen beschuldigd van seksueel wangedrag

The Voice of Holland is door RTL per direct geschrapt als programma. Dit omdat er serieuze beschuldigingen zijn van grootschalig seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij het programma. Volgens roddels én beter ingevoerde bronnen gaat het onder meer om bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid Ali B. Mogelijk wangedrag van die laatste is natuurlijk geen verrassing voor kijkers van Roddelpraat.

Er zijn serieuze problemen voor RTL, The Voice of Holland, bandleider Jeroen Rietbergen én jurylid/rapper Ali B. Het programma BOOS van BNNVARA heeft namelijk een programma gemaakt dat deze week uitgezonden gaat worden, waaruit blijkt dat seksueel misbruik en machtsmisbruik schering en inslag zijn bij het tv-programma. Er is zelfs al aangifte gedaan bij het OM.

we hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt, aankomende donderdag zenden we onze aflevering over The Voice Of Holland uit, later vandaag volgt meer info.https://t.co/ooq3lTAJwr — Tim Hofman (@debroervanroos) January 15, 2022

Jeroen Rietbergen erkent wangedrag

Rietbergen, die de partner is van Linda de Mol, zou volgens BOOS de beschuldigingen aan zijn adres hebben toegegeven.

“Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct naast zich neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort,” aldus BOOS.

Rietbergen heeft erkend dat hij zich misdragen heeft en al excuses aangeboden aan slachtoffer(s).

Bandleider Jeroen Rietbergen erkent de beschuldigingen en stapt per direct op.https://t.co/WzTsXH9SRM pic.twitter.com/E8sDMh3lfq — Tim Hofman (@debroervanroos) January 15, 2022

Ali B. ook onder vuur

Maar Rietbergen is niet de enige die genoemd wordt. En dat is niet zo gek, want als het alleen om hem zou gaan hoefde RTL het programma natuurlijk niet van de buis te halen. Er is meer aan de hand. Daarbij moet je ook voor ogen houden dat Rietbergen meteen sorry zegt… maar dat er tegelijkertijd dus al een aangifte bij het OM ligt. Als hijzelf het doelwit van die aangifte was zou hij zijn lippen waarschijnlijk nog even op elkaar houden.

Online én bij De Telegraaf wordt er gewezen naar Ali B., de rapper en zogenaamde knuffelmarokkaan. Diens advocaat Bart Swier is echter niet van plan om dat toe te geven… maar hij ontkent het ook niet. Wel zegt die:

“Er is nog veel onduidelijk, maar één ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af.”

RTL Boulevard bericht nu dat Ali B. inderdaad degene is tegen wie de aangifte is gedaan.

Ali B. laat aan De Telegraaf weten dat het om hem gaat. „Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar”

https://t.co/p9Lp2D0nSU via @mickvanwely en John van den Heuvel — TeleGuus (@TeleGuus) January 15, 2022

Roddelpraat

Voor vaste kijkers van Roddelpraat – het programma dat gemaakt wordt door Jan Roos en Dennis Schouten – komen de beschuldigingen aan het adres van Ali B. bepaald niet als een verrassing. Die twee kenners beweerden twee weken geleden namelijk al in hun populaire show dat Ali B. “een verslaafde vreemdganger” is.

Wel handig dat we al gewend zijn aan de naam Ali B. — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 15, 2022

De heren speelden als bewijsvoering een audio-opname af waarop je ogenschijnlijk kon horen dat Ali drugs bestelde (nadat hij, aldus Roos en Schouten) seks had gehad met een jonge vrouw. Voor dat avontuurtje had hij volgens Roddelpraat 500 euro betaald – hoewel de vrouw in kwestie geen prostituee was.

Dus ook Ali B is een smeerpijp bij The Voice – Roddelpraat https://t.co/yACP4IFAH6 — René 😔 (@RenMid) January 15, 2022

Roos en Schouten zeiden dat dit bepaald niet de enige ‘roddel’ is (met geleverd bewijs) waar zij van gehoord hadden. Ali B. is, zeiden zij, een notoire vreemdganger. En drugsgebruiker. En dus alles behalve de vrolijke knuffelallochtoon.



Meer beschuldigingen TVOH

Het gaat dus om Rietbergen (sowieso) en om Ali B. (waarschijnlijk!). Maar mogelijk blijft het daar óók niet bij. Want, schrijft de krant op basis van informatie van BOOS:

“BOOS onderzocht de kwestie. Ook liggen er diverse aanklachten tegen andere hoofdpersonen binnen het programma, aldus BOOS.”

Dus tegen Rietbergen én andere hoofdpersonen, meervoud.

Heel interessant… vooral ook omdat alles wat je nu ziet weer eens aangeeft dat al die roddels over de smerigheid van Hilversum 100% klopt. Al die roddels, die al heel lang rondgingen, zijn waar. En ja, dat gaan we deze week zien omdat BOOS dan wordt uitgezonden en dus publiek gaat met alle informatie.

UPDATE

Een man die cameraman zegt te zijn geweest bij TVOH – en die Tim Hofman, de presentator van Boos lijkt te kennen – laat weten op Twitter dat het “echt angstaanjagend [is] wat daar [gebeurt].” In zijn tijd als cameraman, gaat hij verder “gebeurde[n] er al vele zaken die niet geschikt waren voor daglicht.”

Volgens deze camerama kreeg hij ontslag “toen ik er wat van zei.” Maar, stelt hij ook nog, hij zou in 2018 aangifte hebben gedaan waar “klaarblijkelijk niets [mee] gedaan” is.

Klasse Tim. Je durft. Het is echt angst aanjagend wat daar gebeurd. In mijn tijd als cameraman gebeurde er al vele zaken die niet geschikt waren voor daglicht. Ik kreeg ontslag toen ik er wat van zei. Politie heeft in 2018 met aangifte klaarblijkelijk niets gedaan. — Walter (@WalterW25) January 15, 2022

UPDATE II

Presentator Tim Hofman van BOOS heeft een verklaring gepubliceerd van BNNVARA waarin uitgelegd wordt dat het om heel veel klachten gaat.

“In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland,” aldus de verklaring. “Er volgde een oproep van BOOS-presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentjachten die niet door de beugel konden.”

“Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Het gaat daarbij niet alleen om aanklachten tegen Jeroen Rietbergen, maar om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma.”

De uitzending van BOOS wordt donderdag a.s. online gezet.

UPDATE III

In een officiële verklaring geeft Rietbergen – de partner van Linda de Mol – inderdaad toe dat hij “contacten van seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die bij het programma kwamen. Ook heeft hij “seksueel getinte whatsappberichten” uitgewisseld.

Maar, zegt hij, hij dacht nooit van zichzelf dat hij in een machtspositie zat. Oké, ja, hij was bandleider en de man van Linda de Mol… maar dat geeft je toch niet automatisch macht ofzo? “Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen,” aldus de hypocriete zwabberaar. “En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben.”

Vervolgens is hij aangesproken op zijn gedrag door zijn werkgever en wil hij “oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.”

Wat een kulverhaal. Maar goed, hij geeft het dus wel toe. Nu die andere hoofdpersonen nog (hoor ik daar iemand Ali B. en Marco Borsato zeggen?).