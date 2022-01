Varkman cartoon: Overheid liet voor 886.000 euro vergaderplatform bouwen… dat nooit werd gebruikt

Vanaf heden hebben we een eigen cartoonist! En ja, daar zijn we blij mee. Want cartoons zeggen vaak in één tekening en een paar zinnen meer dan hele artikelen (laat staan videos).

Onze cartoonist heet Varkman. Volg hem hier op Twitter.

De eerste cartoon die we van hem delen? De overheid liet voor 886.000 euro een vergaderplatform bouwen… dat nooit werd gebruikt.