“Vrijheid! Ierland schrapte vrijwel ALLE coronamaatregelen INCLUSIEF de coronapas!”

Geweldig nieuws vanuit Ierland. Want net als in Engeland heeft de overheid daar besloten dat de overgrote meerderheid van alle belachelijke coronaregels verdwijnen. De reden? Niet schrikken, maar het blijkt dus dat die Omicrongolf ontzettend meevalt. Dus ja, dan zijn fascistische regels ook niet ‘nodig’ he?

De Ierse regering is akkoord gegaan met oproepen vanuit het gewone volk om bijna alle coronarestricties af te schaffen. En dat moet dan ook met onmiddellijke ingang gebeuren, namelijk vanaf vandaag.

Taoiseach (premier) Micheal Martin kondigde dat gisteren aan in een toespraak die uitgezonden werd op TV.

“Vandaag is een goede dag,” aldus Martin. Want Ierse pubs, restaurants en andersoortige plekken waar je je kunt vermaken mogen weer opengaan zoals normaal. En nee, klanten hoeven niet eens een COVID pass (coronatoegangskaart) te laten zien.

Dat is allemaal al geweldig, maar er is meer. De belachelijke anderhalvemeterregel verdwijnt ook al meteen vanaf dit weekend, en beperkingen qua bezoekersaantallen worden ook afgeschaft. Vanaf maandag begint men daarnaast met het gefaseerd weer teruggaan naar het kantoor.

Nog wel een paar belachelijke regels

Fantastisch nieuws voor onze Ierse vrienden, natuurlijk. Wat zullen die mensen opgelucht zijn.

Toch is er nog wel wat te doen voor ze. Want premier Martin heeft ook laten weten dat andere regels nog wel in stand worden gehouden. Dan gaat het om die belachelijke mondkapjes én de plicht om in zelf-isolatie te gaan als je symptomen hebt. Dat laatste is nog wel te veranderen, dat eerste is natuurlijk volstrekt wanstaltig. Het is aan Ieren om daar alsnog een einde aan te maken.

Maar voor de rest is het daar dus vanaf vandaag vrijheid, blijheid. En, niet schrikken, maar dit komt doordat het Ierse OMT (het National Public Health Emergency Team) het kabinet heeft laten weten dat er geen volksgezondheidsredenen meer waren om het volk te blijven onderdrukken.

Zo. Daar kunnen Jaap van Dissel en die andere Witte Jassen in ons land wat van leren.