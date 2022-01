Walgelijk YouTube bant Amerikaanse gigant Dan Bongino vanwege ‘Covid-misinformatie’

Het is weer zover. Het walgelijke YouTube heeft wéér een gigant in de Amerikaanse conservatieve wereld geband. Het gaat om Fox News-host en podcaster Dan Bongino. De reden voor zijn ban? Hij zou Covid-misinformatie gedeeld hebben. Let wel, dat soort informatie wordt de ene dag “misinformatie” genoemd, maar een dag later is het opeens mainstream. Maar bans worden natuurlijk niet ongedaan gemaakt.

Linkse media berichten heel blij dat Dan Bongino zijn YouTube-kanaal kwijt is. Zijn eerste kanaal werd “geschorst” omdat hij daar “Covid-misinformatie” gedeeld had. Vervolgens gebruikte hij zijn twééde kanaal om toch nog een video te posten. Hij werd geband. Meteen. Zonder mogelijkheid om ooit nog terug te komen.*

Alleen officiële ‘waarheden’

Dit is typerend voor de situatie waarin wij ons tegenwoordig bevinden. Mensen worden gewoon geband omdat ze informatie delen die niet is goedgekeurd door de officiële instanties. Want dat moet voor ogen worden gehouden: de zogenaamde ‘fact-checkers’ die gebruikt worden door de Tech-giganten keuren alleen goed wat het officiële narratief volgt. Als je ingaat tegen de talking points van, in Nederland, het RIVM en het kabinet kun je zo geband worden omdat je informatie zogenaamd “niet klopt.”

Let wel, “niet klopt” betekent feitelijk “niet strookt met de officiële informatie.” Want laten we eerlijk zijn, we zien maar al te vaak dat die ‘misinformatie’ enige tijd later alsnog “officieel” geaccepteerd wordt. Maar de bans die zijn uitgedeeld worden dan niet ongedaan gemaakt.

Sociaalkredietsysteem

Waarom niet? Heel simpel: wat er gebeurt is een opstapje naar een “sociaalkredietsysteem” zoals ze in China hebben – en eentje die uiteindelijk veel verder gaat dan dat. Ze willen een digitale ID opzetten waarna alles daar aan gelinkt wordt, zelfs ons ‘leven’ op het internet. Dit houdt in dat je op een gegeven moment gewoon niet meer kunt posten op bepaalde sites als je dingen doet die de officiële instanties niet fijn vinden.

Natuurlijk zullen er mensen zijn die roepen: ‘Maar YouTube is een privébedrijf! Dit is niet vanuit de staat!’ Dat is onzin. Alle Big Tech-monsters werken samen met de overheid. Dat geldt ook voor fact-checkers. Ze hebben hun krachten gebundeld om sámen onze toekomst vorm te geven; een toekomst waarin onze mogelijkheden beperkter zijn dan ooit, en waarin het Internet gekaapt wordt, niet om vrijheid van meningsuiting te faciliteren, maar om mensen beter en effectiever te indoctrineren met officieel goedgekeurde talking points dan ooit tevoren.

Goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws. Want met name in Amerika bouwen vrijheidsstrijders aan hun eigen internet; een internet dat niet afhankelijk is van de linkse dictators. Dan Bongino’s show is bijvoorbeeld heel succesvol op Rumble, een video-alternatief voor YouTube. Hij heeft daar maar liefst 2 miljoen abonnees. Dat zijn natuurlijk ongelooflijke cijfers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dan zijn er ook tegenwoordig alternatieve sociale media als GETTR (volg mij hier) en berichten-apps als Telegram (word hier lid van ons Telegram-kanaal). Dat is prima en het is zeker weten een opzetje om ons te onttrekken aan de censuur van de gekken.

Maar daarbij moet wel aangemerkt worden dat het veel verder moet gaan dan dit. Want de verbinding naar het internet zelf moet totaal in onze eigen handen zijn.

* Overigens was de video die hij plaatste getiteld: “Why I’m Leaving YouTube.” Dat YouTube hem vervolgens bant is enigszins hilarisch omdat hij de video juist online zette om mensen te laten weten dat hij wilde vertrekken van YouTube omdat dat bedrijf een censurerende Big Brother-gek is.