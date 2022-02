Ziekenhuis Tilburg ontslaat vaccin-kritische IC-verpleegkundige: ‘Hartaanvallen onder tapijt geveegd’

Een ziekenhuis in Tilburg moet een ontslagen IC-verpleegkundige 74.000 euro betalen. De verpleger werd ontslagen omdat hij kritisch was over het coronabeleid en stelde dat het ziekenhuis dodelijke vaccinbijwerkingen willens en wetens verborg voor het publiek.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft een IC-verpleegkundige ontslagen. De reden? De verpleger zijn publiekelijk dat het ziekenhuis allerlei bijwerkingen van het coronavaccin zou verzwijgen. Volgens het ziekenhuis is dat slecht voor het eigen imago, en dus had men het recht hem te ontslaan. De rechter heeft nu geoordeeld dat de verpleger 75.000 euro moet meekrijgen.

De verpleger kwam in de problemen omdat hij op 11 september 2021 naar een uitzending van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 ging. Daar vertelde de verpleegkundige dat hij onder meer zag hoe twee patiënten een hartstilstand kregen na vaccinatie met een mRNA-vaccin. Maar het ziekenhuis vermeldt dat niet als mogelijke bijwerking aan de mensen.

En dat is niet alles. Volgens de verpleegkundige verzwijgt het ziekenhuis ook dat er hersenbloedingen en zelfs sterfgevallen zijn gebeurd na toediening van de vaccins.

Ontslagen

Het ziekenhuis vindt dat de verpleegkundige ontslagen moet worden omdat hij informatie deelt over patiënten en omdat hij het imago van het ziekenhuis zou beschadigen. Hij zinspeelde er namelijk op dat er bewust voor gekozen wordt om dure medicijnen van grote farmaceuten te gebruiken in plaats van simpele en goedkope oplossingen die veel effectiever zijn.

Een paar dagen later krijgt de verpleegkundige dan ook te horen dat hij niet meer terug hoeft te komen.

Vervolgens vecht de verpleegkundige dat besluit aan. De rechter heeft nu geoordeeld dat de verpleegkundige best mocht zeggen wat hij zei. Hij heeft, zegt de rechter, “merendeels op zakelijke wijze zijn ervaringen […] besproken en zich daarbij op verschillende punten kritisch […] betoond, maar expliciete, aan zijn werkgever of aan bepaalde medewerkers gerichte verwijten heeft hij niet gemaakt.”

Er is ook geen directe of indirecte schade berokkend aan het ziekenhuis. Het enige dat wel een dingetje zou zijn is dat nabestaanden van de betrokken patiënten zich zouden kunnen herkennen in zijn verhaal.

Daarom had hij alsnog ontslagen mogen worden (knettergek natuurlijk), maar moet hij wel een transitievergoeding krijgen van 74.000 euro.

Schandalig

FVD-leider Thierry Baudet noemt de manier waarop het ziekenhuis is omgegaan met de verpleegkundige “schandalig.” Want de bijwerkingen die gemeld zijn, zijn natuurlijk buitengewoon serieus.

Dat is inderdaad wel een dingetje. En dan nog iets: in het buitenland worden al die voorbeelden van de verpleegkundige wel degelijk gestaafd als mogelijke bijwerkingen van de mRNA-vaccins. Die zouden “heel, heel zelden” voorkomen. Maar “heel, heel zelden” betekent dat ze wél kunnen voorkomen. En dus dat ze het vermelden waard zijn.

We leven in serieus heel enge tijden dat mogelijke bijwerkingen van vaccins eigenlijk gewoon niet besproken mogen worden. Het zegt alles over wat er gebeurt als Big Business en Big Government de armen ineen slaan.