Beelden! Het is oorlog! Na jaren van NAVO-expansie valt Rusland Oekraïne aan

Het is zover. Het Westen heeft de oorlog die ze al tijden graag wilden hebben. Rusland is vannacht Oekraïne aangevallen. Volgens Kiev gaat het om een “grootschalige oorlog.” Rusland zegt dat het doel is om Oekraïne te “ontwapenen” én om de Donbass regio niet alleen in theorie, maar ook in praktijk los te koppelen van Oekraïne. Er zijn honderden Oekraïense soldaten omgekomen.

De beelden uit Oekraïne spreken momenteel voor zich. De Russische beer heeft de aanval geopend, en het effect ervan is catastrofaal voor de militaire capabiliteiten van Oekraïne. Daarbij vinden de aanvallen natuurlijk niet alleen plaats op militaire doelen in het oosten van het land, maar ook elders. De redenering is natuurlijk dat als je de westerse militaire doelen met rust laat Kiev die kan gebruiken om terug te vechten.

Airstrike against the Ivano-Frankivsk airport in the far west of Ukraine, the heart of Galicia. No part of Ukraine is safe from the operation pic.twitter.com/Ity8wY0IaS — Military Agent (@MilitaryAgentt) February 24, 2022

Op deze beelden zie je Russische speciale eenheden met parachute en al gedropt worden boven de stad Kharkov.

https://twitter.com/ChaudharyParvez/status/1496705044359843840

Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Volgens Kiev zijn er al meteen “honderden” soldaten omgekomen na aanvallen vanuit Rusland. Ondertussen laat Rusland weten dat het Oekraïense luchtafweergeschut en de Oekraïense luchtmacht al vernietigd zijn. Of dat klopt is nog niet duidelijk. Wel krijg je de indruk uit alle beelden dat Rusland momenteel min of meer kan doen en laten wat het wil in Oekraïne. Natuurlijk zijn Oekraïense troepen op weg naar het front… maar dat front is overal. En je ziet weinig tot niets van succesvolle Oekraïense operaties tegen Ruslands luchtmacht, of zelfs maar tegen de beschietingen met raketten.