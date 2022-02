Bizar! Gert-Jan Segers opeens vóór burgerlijke ongehoorzaamheid vanwege Israël: ‘Ethiek gaat boven de wet’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt burgerlijke ongehoorzaamheid opeens heel goed. Niet als het om de fascistische coronamaatregelen gaat, natuurlijk? Wanneer dan wel? Nou, als universiteiten op basis van een Wob-verzoek informatie moeten vrijgeven over de invloed van Israël in Nederland. Dan gaat “ethiek” volgens meneer opeens “boven de wet.”

De afgelopen maanden reageerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers steevast woedend als FVD burgers opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat kon niet! Dat was in strijd met de wet! Onverantwoord! Vreselijk! Nederland is een democratische rechtsstaat, en in zo’n staat heb je de wet te gehoorzamen. Punt, einde debat.

Maar wat wekt de verbazing? Van het ene op het andere moment is hij opeens veranderd in Neerlands eigen Gandhi.

In het ND roept Segers universiteiten namelijk op om niet mee te werken aan een Wob-verzoek waarin zij worden gevraagd om openheid te geven over hun banden met Joodse – en dan met name Israëlische – organisaties. Ja, geeft hij toe, juridisch gezien moeten ze meewerken aan het verzoek van The Rights Forum, maar dit is anders.

“Ethiek gaat boven de wet,” stelt hij nu plots. Want jongens toch, er zijn mensen die zich hierdoor “onrustig en onveilig” voelen. En trouwens, het is overduidelijk anti-Israëlisch of zelfs antisemitisch. Je kan immers niet zomaar zeggen dat je openheid wilt hebben over de handel en wandel van Israël en/of Joodse organisaties. Dat is per definitie hartstikke fout.

Ironisch

Hypocriet tot op het bot, natuurlijk, want net als al die andere kartelianen reageert Segers continu woest als FVD oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid in verband met het fascistische coronabeleid. Dan is die partij onverantwoord bezig. Gevaarlijk. Escalerend. Dat kan niet geaccepteerd worden, en als een FVD’er zoiets zegt in de Tweede Kamer moet hem of haar het woord worden ontnomen.

Zo staat Segers erin als het over corona gaat. Dan gaat de wet boven alles. Letterlijk. Maar als het Israël en “Joodse organisaties” betreft is de ethiek plots veel belangrijker.

Zoals FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen het verwoordt op Twitter:

Bizar! Segers las ons in de plenaire zaal een half jaar geleden nota bene op hoge toon de les dat we met onze oproep tot verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid zouden zagen aan de “pijlers van de rechtsstaat en democratie”. Hypocrieter dan dit krijgen we het niet. https://t.co/kOZ0eRJ9Hs — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 17, 2022

‘Russische beïnvloeding’

Wat dat betreft is er ook nog iets anders aan de hand. Jarenlang heeft de zittende macht – Segers incluis – een heksenjacht gevoerd op alle organisaties en individuen die ervan beschuldigd werden “beïnvloed te worden door Rusland.” Je hoefde maar een keer gesproken te hebben met een Russische ambassadeur of zakenman… of iemand met een Russisch klinkende naam, en je was meteen verdacht.

Gek hoe dat gaat: mensen mogen niets vragen over Israëlische beïnvloeding… maar wat Russische beïnvloeding betrof was Segers één van de grote aanjagers van de heksenjacht op een ieder die maar verdacht gemaakt kon worden.

Je gaat bijna denken dat er met twee maten gemeten wordt.