BREEK! Kabinet overweegt afschaffen meeste coronamaatregelen inclusief fascistisch coronatoegangsbewijs

Het is zover! Of toch niet? Nou, misschien niet helemaal. Maar wel voor een groot deel. Want de NOS bericht dat het kabinet overweegt om aan het einde van de maand vrijwel alle coronamaatregelen af te schaffen. Dit zou dan mogelijk ook gelden voor het verfoeilijke coronatoegangsbewijst (ctb).

Waar een beetje protest al tot kan leiden! Want de staatsomroep bericht opeens dat het kabinet vrijwel alle coronamaatregelen aan het einde van deze maand terzijde wil schuiven. Zelfs het coronatoegangsbewijs (ctb) moet eraan geloven, lijkt het nu.

Het ctb is natuurlijk het grootste nieuws – als dit doorgaat. Maar er is meer. Want ook de mondkapjesplicht zou helemaal te komen vervallen. En zelfs de anderhalvemeterregel waar het kabinet zo heilig in geloofde al die tijd zal mogelijk sneuvelen.

Blijft er dan helemaal niets meer? Jawel, dat wel. De vrijheid krijgen Nederlanders nog niet helemaal terug. Want er zou bijvoorbeeld een testresultaat nodig zijn om een festival bij te kunnen wonen. En als de nachthoreca langer ‘open mogen’ dan zal dat nog wel beperkt zijn tot ergens tussen 23:00 uur en 01:00 uur. Oh, en er mogen dan maximaal 500 gasten naar binnen.

Vrijheid blijheid is het dus niet. Maar het is wel een stap in de goede richting. Veel mensen zullen daar blij mee zijn. En ja, het bewijst natuurlijk dat een klein beetje verzet heel veel voor elkaar kan krijgen. Een petitie wordt razendsnel ondertekend, de VVD stort in elkaar in de peilingen en zie: opeens blijkt heel veel mogelijk.

Inderdaad: politieke spelletjes. Alles was politiek. Alles.

Een stap vooruit. Maar natuurlijk is het wel zo dat mensen hier geen genoegen mee moeten nemen. Want ook maatregelen als “1G” als in getest om bij festivals te mogen komen is natuurlijk overbodig. Waarom zou je wel binnen in een café mogen zitten maar niet bij Lowlands zonder test mogen verschijnen? Dat is pure controle om de controle. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gekke dat corona na 23:00 – 01:00 blijkbaar opeens gaat toeslaan in de horeca, maar tot dat tijdstip niet. Ook hier geldt: een totaal onlogische regel, als het gebeurt, wat bewijst dat er meer aan de hand is dan “de volksgezondheid.”