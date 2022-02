De aap komt uit de mouw! EU-‘president’ Von der Leyen: ‘We gaan Oekraïne lid maken van de EU’

Het is zover. De aap is uit de mouw. En met aap bedoel ik: de reden dat de EU en NAVO continu naar het oosten aan het uitbreiden waren terwijl ze wisten dat Rusland dat om geopolitieke redenen niet zou pikken. EU-president Ursula von der Leyen heeft namelijk laten weten dat ze Oekraïne lekker lid gaan maken van de EU.

Momenteel is het levensgevaarlijk om eerlijk, feitelijk en open te zijn over welke spelletjes er gespeeld worden in Oekraïne. Als je niet heel hard “Oekraïne for the win, NAVO en EU zijn geweldig!” roept ben je een “verrader” die “aangepakt” moet worden.

Jammer genoeg voor de censuurplegers van deze wereld doe ik daar niet aan mee. Ik schrijf wat ik denk, en benoem wat ik zie. En wat ik zie is dat niet alleen Rúsland een groot politiek spel speelt, maar de EU en NAVO ook. Want ja, de EU-app is nu al uit de mouw gekomen.

Ik citeer Nu.nl een:

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zich zondag uitgesproken voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Op verschillende gebieden wordt al nauw samengewerkt door de EU en Oekraïne, zei ze tegen Euronews.

“Op termijn horen ze inderdaad bij ons,” zei ze letterlijk. “Ze horen bij ons en we willen hen erbij.”

Wie is de “we” waar mevrouw Von der Leyen het over heeft? Niet het Nederlandse volk want dat stemde in een referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne juist omdat het niet wilde dat dat walgelijk corrupte land ooit bij de EU zou komen.

Dit betekent dat de “we” iemand en iets anders is. En, tja, dan kom je maar bij één optie uit: de politieke Europese elite. Zij wilden Oekraïne erbij en willen dat nog steeds. De agressie-oorlog van Rusland wordt nu gebruikt als excuus.

Let wel, dit betekent tegelijk ook dat Rusland Oekraïne niet kan laten gaan en minstens het oosten van dat land moet bezetten. Dat zeg ik niet omdat ik dat leuk zou vinden – ik zou het veroordelen – maar omdat Rusland gewoon praktische geopolitieke belangen heeft die botsen met de onze. Punt.

Het is een beetje apart dat Von der Leyen dit nu zegt, en niet als – zeg – er een oplossing gevonden is. Sterker nog, Oekraïne en Rusland gaan vandaag met elkaar onderhandelen. En juist op dat moment doet Von der Leyen deze uitspraak. Gek. Je gaat bijna denken dat de EU niet wil deëscaleren. Maar ook dat mogen we niet hardop zeggen, want alleen Rusland speelt geopolitieke machtsspelletjes. De EU doet daar niet aan (kuch, hoest, proest).