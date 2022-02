Een wanstaltige agressie-oorlog maar helaas uitgelokt door de risicovolle expansiedrift van de NAVO

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is helaas het logische gevolg van een systematische expansiedrift van de NAVO; een expansiedrift die Ruslands veiligheid in het geding brengt. Poetin heeft het Westen al jaren hiervoor gewaarschuwd. Steeds weer zei hij dat hij dit niet kon accepteren. Maar toch ging de uitbreiding maar door en door en door… Het resultaat is nu een daad van agressie – die door iedereen afgekeurd moet worden… maar die je ook van verre zag aankomen.

Natuurlijk is er in ethisch opzicht geen enkel excuus om een ander land binnen te vallen. Klaar, einde debat. Maar vanuit geopolitieke machtspolitiek is het wel degelijk logisch wat hier gebeurt. Juist daarom waarschuwen mensen als ik er al jaren voor. Want je kunt vanuit internationale politiek niet verwachten dat een land als Rusland lijdzaam toekijkt terwijl het omsingeld wordt door een militair bondgenootschap dat als uitdrukkelijk doel heeft Rusland te bestrijden.

Er staat NAVO-raketten in Baltische staten. Oekraïne heeft de wens uitgesproken lid te worden van de NAVO. En dat niet alleen, maar de NAVO zelf heeft ook gezegd dat het Oekraïne lid wil máken. Rusland weet zich daardoor totaal omsingeld door een vijandige militaire bondgenootschap.

Moraal of niet, ethiek of niet, maar geen enkele serieuze macht zou dat accepteren. Ook Amerika niet. Zie hoe de Amerikanen reageerden toen de Sovjets een paar raketten wilden plaatsen op Cuba. De wereld was toen te klein, en DC dreigde zelfs met een kernoorlog.

Stel je voor wat Amerika zou doen als Rusland kruisraketten plaatst op Cuba, een paar militaire bases in Mexico, en vervolgens een militair bondgenootschap aangaat met Canada. Is er ook maar iemand die denkt dat Washington dat zou laten gebeuren? Natuurlijk niet. En vanuit haar geopolitieke perspectief is dat ook volkomen terecht.

Waarschuwingen genegeerd

Ik heb geen enkele zin om nu een blad voor de mond te nemen ómdat Rusland de aanval heeft geopend. Wij – mensen met ook maar een beetje begrip van de internationale politiek – zagen dit lang geleden aankomen. We waarschuwden ertegen… maar onze waarschuwingen werden totaal genegeerd.

De enige vraag die ik nu nog heb is: wat vinden de Westerse heren er eigenlijk zelf van nu ze de consequenties van hun beleid zien? Hebben ze spijt… of waren ze altijd uit op een militair conflict en was Oekraïne gewoon het lammetje dat geofferd moest worden in De Grote Strijd tegen Rusland?

Als het Westen niet wil dat dit uitmondt in een grootschalige oorlog, dan is er maar één oplossing: Rusland moet direct aan de onderhandelingstafel gebracht worden, en er moeten keiharde concessies gedaan worden wat betreft de uitbreiding van de NAVO. En dan moet er ook nog een oplossing gevonden worden voor de Donbass, want die situatie is nu voor Oekraïne natuurlijk totaal verloren. Dit alles moet dan in ruil komen voor een deal waarbij Oekraïne “neutraal” blijft tussen Rusland en de EU, en een duidelijke boodschap aan Rusland dat als het ooit iets doet tegen een NAVO-lid (dus niet tegen Oekraïne) dat het dan kan rekenen op een ongekend grote oorlog.

Oh, en wat betreft de aanval van Poetin: het is natuurlijk wel degelijk een daad van agressie. En ja, vanuit ethisch standpunt gezien is dat enorm kwalijk. Maar vanuit geopolitiek perspectief is het… helaas niet meer of minder dan logisch. In de buitenlandse politiek gaat het immers niet om normen en waarden, principes en ethiek, maar om macht en nationale belangen. Punt.

(Daar kan de NAVO ook over meepraten met al die oorlogen tegen Iran, Libië, etc.)