Filmpje! Britse premier Johnson: ‘Alle resterende coronamaatregelen zullen komende dagen verdwijnen’

De Britse premier Boris Johnson kondigde zojuist zijn ‘living with COVID‘-strategie aan, die het einde betekent van de resterende coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Johnson onderstreept het feit dat de coronapandemie nog niet voorbij is, maar omdat het land over de omikronpiek heen is durft hij een terugkeer naar het ‘oude normaal’ wel aan.

Vanaf donderdag zal er geen isolatieplicht meer zijn voor Britten die positief zijn getest op het coronavirus. Tot 1 april kan men zich nog wel gratis laten testen en ook blijft vaccineren een mogelijkheid voor Britse burgers om zich tegen het virus te beschermen. De mondkapjesplicht voor het openbaar vervoer gaat ook van tafel en wordt slechts een advies. Bron- en contactonderzoek verdwijnt volgens Johnson ook, net als de rest van de coronamaatregelen, meldt SkyNews.

Het Verenigd Koninkrijk keert nu dus echt terug naar het ‘oude normaal’ en doet dat zoals Nederland het ook had moeten doen: in één keer álle maatregelen van tafel. Want waar de Britten het inmiddels allemaal wel geloven en niet meer zo bang zijn voor een zorginfarct, houdt Nederland toch nog rekening met het ergste.

In tegenstelling tot het coronabeleid in ons land is de Britse strategie ook veel definitiever. ‘Leren leven met COVID’ impliceert dat de coronamaatregelen niet alleen van tafel gaan, maar ook niet meer terugkomen. Premier Johnson beschouwt het nu als iedereens persoonlijke verantwoordelijkheid om anderen niet te besmetten, en geen taak meer van de overheid. Dat is nogal in schril contrast met Nederland, waar doodleuk bijna 30 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het in stand houden en doorontwikkelen van de corona-apps.

En nu maar zien hoe het de Britten zal vergaan! Mocht het zo zijn dat de pandemie echt ten einde is en het virus mogelijk alleen nog oplaait na de zomer, dan is er een land waar wij de situatie mee kunnen vergelijken. Gaat het in het Verenigd Koninkrijk goed, dan is dat een prima argument om ook in Nederland nooit meer zulke maatregelen in te voeren.