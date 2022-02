Filmpje! Thierry Baudet haalt fopverhaal PvdA’ster onderuit: ‘Het is wel degelijk staand beleid om Oekraïne lid te maken van NAVO’

Regeringsleiders én de kartelpartijen in de Tweede Kamer herhalen de afgelopen dagen dat Rusland schromelijk overdrijft. Moskou zegt dat Oekraïne als lid van de NAVO een veiligheidsprobleem oplevert. Maar dat doel is er helemaal niet! Dat zei ook Kati Piri van de PvdA vandaag in de Tweede Kamer. Helaas voor haar werd ze meteen de les gelezen door Thierry Baudet die bewees dat Oekraïens lidmaatschap van de NAVO wel degelijk staand beleid is.

Als je wilt weten wat voor enorme oenen in het parlement zitten voor het partijkartel hoef je alleen maar even deze video te kijken. Wat je ziet is Kati Piri die oreert dat Rusland voor chaos zorgt en die chaos baseert op leugens. Want Poetin zegt dat Oekraïne mogelijk lid wordt van de NAVO. Maar dat is helemaal het plan niet!

Op dat moment staat Thierry Baudet (FVD) op. Hij loopt rustig naar de interruptiemicrofoon en confronteert mevrouw Piri met… de Bucharest Declaration van 2008. In dat document (hier te lezen) zegt de NAVO letterlijk het toe te juichen dat Oekraïne lid wil worden. Ik citeer:

At the Bucharest Summit, NATO Allies welcomed Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership and agreed that these countries will become members of NATO.

Of Piri wist dat niet of ze hoopte dat andere Kamerleden haar hier niet mee zouden confronteren. Vervolgens draait ze heel snel bij. Van “het is helemaal niet de bedoeling” naar: “Niet op korte termijn.”

Baudet lachte daar terecht schamper op. Want wat is “de korte termijn”? Een jaar. Twee jaar? Vijf jaar? En trouwens, ook als het over een periode van nog eens tien jaar gaat dan is het nog steeds onacceptabel van Rusland. Wat logisch is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Moeten we hier nou om lachen of om huilen?