Filmpjes! Een getergde Pieter Omtzigt confronteert Tweede Kamer met discriminatie van ‘afsplitsers’: ‘Kan m’n werk niet doen’

In de Tweede Kamer heeft Pieter Omtzigt een groot deel van zijn spreektijd gebruikt om de onrechtvaardige wijze aan te kaarten waarop het presidium omgaat met zogenaamde “afsplitsers.” Hij en mensen als hij krijgen maar twee minuten spreektijd, beperkte ondersteuning, en mogen niet stemmen in email en commissiestemmingsprocedures. Dit is, vindt hij, niet alleen volkomen belachelijk maar ook nog eens in strijd met de Grondwet.

Pieter Omtzigt heeft het helemaal gehad met de wijze waarop hij en andere “afsplitsers” worden achtergesteld in de Tweede Kamer. Daarom confronteerde hij zijn ambtsgenoten op buitengewoon felle wijze met de feiten én eist hij dat er het één en ander verandert. Want er lag een wetsvoorstel voor dat het zelfs nóg moeilijker zou maken voor Kamerleden als hij. Dat kan écht niet.

“Ik ben een C-Kamerlid,” aldus Omtzigt. “Ik ben geen A-Kamerlid. Ik ben geen B-Kamerlid. Ik ben een C-Kamerlid. Ik ben uit het CDA getreden om wat ik gezien heb en om hoe men in het kabinet over mij gesproken heeft. Niet dát ze over mij spreken. Dat vind ik niet spannend. Dus dat ze denken dat ik een functie elders moet hebben… zolang ik nee zeg is het nee.”

“Dat ze erover liegen is al problematischer,” ging hij verder. “Dat deze mensen er tot op de dag van vandaag niets over gezegd hebben is eigenlijk onvergeeflijk. Want ik moet één van deze mensen dulden als minister van Defensie die ik met staatsgeheimen moet vertrouwen [Kajsa Ollongren van D66], terwijl ze liegt of ze over mij gesproken heeft.”

“Maar ergerlijker is dat de kabinetsnotulen lieten zien dat de CDA-ministers spraken over hoe ze mij moesten sensibiliseren in de regering. Een onhoudbare situatie voor mij en dus ook reden om uit het CDA te stappen,” vatte Omtzigt het CDA-fiasco samen.

“Sinds ik uit het CDA gestapt ben voorzitter, met 350.000 stemmen groter dan menig kleinere partij hier, heb ik de helft van de spreektijd behalve bij wetsvoorstellen.” Dat is waarom hij deze gelegenheid gisteren, bij de behandeling van zo’n wetsvoorstel, gebruikte om zijn frustratie te uiten. “Bij het coronadebat mag ik twee minuten wat zeggen. Ik kan helemaal geen betoog houden. Ik heb een kwart van de ondersteuning van BBB of Den Haan, die [toch] ook afgesplitst is. Ik krijg 130.000 euro ter ondersteuning, zij krijgen 5 ton.”

Vervolgens werd hij geinterrumpeerd door Caroline van der Plas, die hem steunde, maar ook even duidelijk wilde maken dat zij niet afgesplitst is. Dat bedoelde Omtzigt natuurlijk ook niet, dus die verhelderde dat graag. En toen ging hij verder, want hij was nog niet klaar.

“Ik word geacht de wetten van dit land te controleren,” ging Omtzigt daarop verder. “Ik heb daarvoor op dit moment dus anderhalve medewerker om alle wetten door te lezen en te bepalen hoe ik stem. Het kost mij moeite maar ik zal het u vertellen. Ik kan niet de grondigheid betrachten in het controleren van de regering die ik als Kamerlid graag zou betrachten. En ja, er valt hier best iets te controleren.”

Met andere woorden, “doordat ik gedwongen werd om uit [het CDA] te stappen kan ik mijn ambt als volksvertegenwoordiger niet goed uitvoeren. Anderen mogen tonnen giften aannemen, ik krijg hier intern niet de ondersteuning die ik nodig heb, niet de spreektijd.”

“Is dat het enige? Nee hoor. In emailprocedures staat onder de emailprocedures dat ‘de stemmen van de heer Van Haga en de heer Omtzigt niet meetellen.’ Het reglement van orde is nu zodanig dat wij niet meetellen als er in commissies gestemd wordt of als er per email gestemd wordt.”

Je moet daar even over nadenken. In die commissies gebeurt een hoop. Maar de stem van Omtzigt doet er daar totaal niet toe. Waarom? Omdat hij uit het CDA is gestapt nadat die partij hem willens en wetens probeerde te beschadigen omdat hij te kritisch was over het kabinet.

“Dat is dezelfde situatie als een burger die inspreekt,” sneerde het Kamerlid vervolgens. “Ik heb niets tegen burgers maar ik ben hier gekozen door 350.000 mensen.”

Daarop deed hij een oproep aan zijn ambtsgenoten. Willen zij dat grote donateurs meer invloed hebben dan gekozen volksvertegenwoordigers?

“Ik wil mijn ambt kunnen uitoefenen. Ik wil getrouw wat ik hier gezworen heb aan de grondwet dat ik dat kan doen, dat ik mijn plichten kan vervullen. En die kan ik op dit moment niet goed vervullen. Dat is de essentie dat hier gebeurt. Als je iets doet wat de elite niet leuk vindt kom je in de problemen,” zei hij ook nog eens volkomen terecht. Want zo zit het inderdaad.

Hij haalde daar een paar voorbeelden van aan. “Als je Kamerlid bent bij GroenLinks en zegt dat je het leenstelsel wilt handhaven, dan val je er uiteindelijk uit. Als je Kamerlid bent bij de PvdA en je zegt dat de bezuinigingen tussen 2012 en 2017 erg hard waren, dan val je eruit: Myrthe Hilkens. En als je een staatssecretaris bent die het niet eens is met het 2G-beleid en uitgelachen wordt, dan word je per sms’je ontslagen in dit land. En als je in de Volt-fractie zit en er komt een persbericht naar buiten, dan ziet u wat er gebeurt. Dan wordt iemand effectief uit de fractie gewerkt terwijl we niet eens weten wat er aan de hand is.”

“Kamerleden en bewindspersonen zijn eigenlijk werknemers van politieke partijen geworden, terwijl ze zelfstandig af en toe nee zouden moeten zeggen. Niet elke dag, en niet tegen elk voorstel. Maar ons stelsel heeft een fundamenteel probleem in de kern.”

Natuurlijk klopt dit helemaal. Je hoeft geen aanhanger te zijn van Omtzigt, om te begrijpen dat de manier waarop dit nu gebeurt niet alleen volkomen bezopen is, maar ook nog eens overduidelijk in strijd met de Grondwet. Nu stelt de Grondwet al heel lang niets meer voor in Nederland, maar wat de behandeling van afsplitsers betreft maken ze het wel héél bont in Den Haag.